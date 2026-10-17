Klasyczny dylemat publicysty: odnieść się czy nie? A wprost: czy dowartościowywać Grzegorza Jankowskiego, dziennikarza Polsatu, komentarzem? Napisałam, ale się nie cieszyłam. Dlaczego więc się na to zdecydowałam? Bo od monologu pijanego wuja z wesela cięższy do zniesienia jest już tylko monolog cynicznego wuja z mediów.

Grzegorz Jankowski znowu wsiadł na swojego ulubionego konika: młodzi, samotni, po studiach humanistycznych