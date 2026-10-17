Rzeczpospolita
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Estera Flieger: Cyniczny wuj z telewizora. Jak Grzegorz Jankowski został trybunem ludowym

Kiedy słucham Grzegorza Jankowskiego z Polsatu, myślę, że Donald Tusk miał rację, kiedy 14 lat temu mówił, że „lepiej robić kurs spawacza niż studiować politologię”. Właśnie te studia ukończył dziennikarz Polsatu, który regularnie zmyśla, że absolwenci i absolwentki studiów humanistycznych są bezrobotni i bezużyteczni.

Publikacja: 17.10.2026 10:11

Grzegorz Jankowski pomstuje teraz na młode kobiety, wcześniej – na młodych mężczyzn.

Grzegorz Jankowski pomstuje teraz na młode kobiety, wcześniej – na młodych mężczyzn.

Foto: screen z programu Polsat News

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Estera Flieger

Klasyczny dylemat publicysty: odnieść się czy nie? A wprost: czy dowartościowywać Grzegorza Jankowskiego, dziennikarza Polsatu, komentarzem? Napisałam, ale się nie cieszyłam. Dlaczego więc się na to zdecydowałam? Bo od monologu pijanego wuja z wesela cięższy do zniesienia jest już tylko monolog cynicznego wuja z mediów.

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