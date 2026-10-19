– Bankowość utrzymuje się na powierzchni dzięki kopiom zapasowym (danych). Ale platforma państwowych elektronicznych usług bardzo siadła, bo dane osobowe Rosjan musieli przenieść do innych centrów, mniej nowoczesnych – opisał skutki ukraińskiego uderzenia jeden z moskiewskich specjalistów IT.

Drony trafiły w formalnie największe centrum przechowywania danych Sbierbanku, największego banku r Rosji oraz w Europie Wschodniej. Cel znajdował się w Bałakowie, 180-tysięcznym mieście w obwodzie saratowskim. W wyniku ataku wybuchł tam pożar, ale skutki nie były takie, jak spodziewali się Ukraińcy.