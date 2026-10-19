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Ukraińcy uderzają w banki i superkomputery. „Teraz Rosja ustąpi Kazachstanowi”

Ukraińska armia zaatakowała centrum chronienia danych największego rosyjskiego banku. Uderzenie nie przyniosło jednak oczekiwanych rezultatów, w Rosji nie wybuchła panika

Publikacja: 19.10.2026 04:43

Ukraińskie drony zaczęły uderzać w rosyjskie centra danych

Ukraińskie drony zaczęły uderzać w rosyjskie centra danych

Foto: REUTERS

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Andrzej Łomanowski

– Bankowość utrzymuje się na powierzchni dzięki kopiom zapasowym (danych). Ale platforma państwowych elektronicznych usług bardzo siadła, bo dane osobowe Rosjan musieli przenieść do innych centrów, mniej nowoczesnych – opisał skutki ukraińskiego uderzenia jeden z moskiewskich specjalistów IT.

Drony trafiły w formalnie największe centrum przechowywania danych Sbierbanku, największego banku r Rosji oraz w Europie Wschodniej. Cel znajdował się w Bałakowie, 180-tysięcznym mieście w obwodzie saratowskim. W wyniku ataku wybuchł tam pożar, ale skutki nie były takie, jak spodziewali się Ukraińcy.

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