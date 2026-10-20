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„Rzecz w tym”: To jest porażka francuskiego państwa. Zamieszki obnażyły słabość instytucji

Płonące budynki, splądrowane sklepy, tysiące zatrzymanych i państwo, które nie potrafi opanować sytuacji. Francję ogarnęła fala gwałtownych zamieszek, która może zmienić układ sił przed wyborami prezydenckimi.

Publikacja: 20.10.2026 17:00

Marzena Tabor-Olszewska, Jędrzej Bielecki

Zaczęło się od protestów licealistów, ale na ulice wyszły kolejne grupy społeczne, sfrustrowane rosnącymi kosztami życia, drożyzną i brakiem perspektyw. Na chaosie może skorzystać Marine Le Pen, dla której bezpieczeństwo od lat jest jednym z najważniejszych tematów politycznych. – To jest porażka francuskiego państwa – ocenia Jędrzej Bielecki, dziennikarz działu zagranicznego „Rzeczpospolitej”, gość podcastu „Rzecz w tym”.

Drożyzna, brak perspektyw i państwo, które straciło kontrolę

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