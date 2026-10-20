Zaczęło się od protestów licealistów, ale na ulice wyszły kolejne grupy społeczne, sfrustrowane rosnącymi kosztami życia, drożyzną i brakiem perspektyw. Na chaosie może skorzystać Marine Le Pen, dla której bezpieczeństwo od lat jest jednym z najważniejszych tematów politycznych. – To jest porażka francuskiego państwa – ocenia Jędrzej Bielecki, dziennikarz działu zagranicznego „Rzeczpospolitej”, gość podcastu „Rzecz w tym”.

Drożyzna, brak perspektyw i państwo, które straciło kontrolę