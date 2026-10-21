Nie należę do tych Polaków, którzy w każdym źle odbieranym przez Warszawę geście ukraińskich polityków doszukują się antypolskich prowokacji. Odwrotnie, nie tylko na tych łamach domagałem się wielokroć zrozumienia dla wysiłku budowania przez Ukraińców własnej tożsamości narodowej. Jest ona niezbędna, by walczące na śmierć i życie społeczeństwo miało czytelną busolę celów i wartości. Jeśli jej mieć nie będzie, każda porażka, zawahanie, chwila niepewności, także w wojnie informacyjnej, może przybliżyć sukces śmiertelnego wroga.