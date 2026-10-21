Prezydent USA Donald Trump przed Białym Domem, Waszyngton, Stany Zjednoczone, 20 października 2026 roku.
Armia Izraela opracowała plany szerokiej operacji wymierzonej w Iran, jednak wstrzymała się z jej realizacją. Choć premier Benjamin Netanjahu naciska na wznowienie ataków, prezydent Donald Trump wykluczył możliwość ataku przed listopadowymi wyborami do Kongresu – przekazał w środę „Financial Timesowi”.
Jak dowiedział się brytyjski dziennik od trzech źródeł, izraelskie wojsko przygotowało plan kilkudniowej kampanii bombardowań, która miała rozpocząć się w weekend 10 października. Jej celami miały być zarówno obiekty infrastruktury cywilnej, w tym elektrownie, jak i instalacje nuklearne oraz obiekty powiązane z irańskim reżimem.
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Ostatecznie do operacji nie doszło z powodu sprzeciwu prezydenta Trumpa, chcącego uniknąć eskalacji konfliktu przed zaplanowanymi na 3 listopada wyborami – przypomniał dziennik.
Według informatorów „FT” planowane przez izraelską armię bombardowania miały być intensywniejsze niż rozpoczęta w lutym wspólna amerykańsko-izraelska ofensywa przeciwko Iranowi.
Choć nie jest jasne, czy USA miały wziąć bezpośredni udział w operacji, jedna z osób znających kulisy sprawy stwierdziła, że scenariusz, w którym Izrael i Waszyngton wznawiają ataki w nadchodzących tygodniach, jest „całkiem prawdopodobny”.
– Albo dojdzie do porozumienia, albo do ataku – stwierdziła ta osoba, sugerując, że celem USA jest zmuszenie Iranu do przyjęcia warunków porozumienia dotyczącego cieśniny Ormuz oraz irańskiego programu nuklearnego, co ostatecznie zakończyłoby wojnę.
Jak poinformował izraelski urzędnik, w poniedziałek do Izraela przybył amerykański minister wojny Pete Hegseth, który przeprowadził rozmowy z Netanjahu oraz innymi wysokimi rangą przedstawicielami władz.
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Według jednego ze źródeł izraelscy urzędnicy przedstawili zaktualizowaną listę celów w Iranie, opracowaną na podstawie nowych danych wywiadowczych. Znalazły się na niej również obiekty infrastruktury cywilnej, które nie były atakowane wcześniej w tym roku.
Inny rozmówca dziennika zwrócił uwagę, że operacja zaproponowana przez izraelskie wojsko na początku tego miesiąca mogła być próbą wywarcia presji na Iran w trakcie negocjacji - podkreślił „Financial Times”.
Izraelska armia od kilku tygodni utrzymuje podwyższony stan gotowości. Podjęto również nietypową decyzję o wstrzymaniu urlopów dla wszystkich żołnierzy do czasu wyborów parlamentarnych w Izraelu, zaplanowanych na 27 października.
W ostatnich dniach zarówno Trump, jak i Netanjahu zaostrzyli retorykę wobec Iranu.
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