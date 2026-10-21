Chodzi o sprawę z listopada 2023 r., gdy jeden z żołnierzy wspierających Straż Graniczną i policję w ochronie granicy z Białorusią przypadkowo postrzelił obywatela Syrii z grupy, która nielegalnie przekroczyła granicę.

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Żołnierz, który przypadkowo postrzelił migranta na granicy, został uniewinniony

„Podporucznik Wojska Polskiego został dziś uniewinniony przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie. Nie udowodniono mu żadnych zaniedbań w czasie służby na granicy z Białorusią” – napisał w środę na X szef MON dołączając zdjęcie ze spotkania z żołnierzem.

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że podporucznik od początku miał zapewnioną pomoc prawną oraz wsparcie Wojskowego Zespołu Ochrony Praw Żołnierza.

„Żołnierz, który wykonuje swoje obowiązki, nie może zostać sam, nawet w trudnej sytuacji” – podkreślił szef resortu obrony. Zapewnił, że „żaden żołnierz Wojska Polskiego nie pozostanie bez pomocy”.

Sprawę postrzelenia migranta opisał m.in. portal Onet; według tej publikacji, do wystrzału miało dojść przypadkowo, gdy żołnierz podczas pościgu w lesie potknął się i upadł. W wyniku niekontrolowanego wystrzału ranny został obywatel Syrii, któremu — jak podawał Onet, powołując się na świadków — żołnierze od razu udzielili pomocy.

Zarzut nieostrożnego obchodzenia się z bronią i nieumyślnego spowodowania obrażeń ciała

Dochodzenie w sprawie prowadziła Żandarmeria Wojskowa. Śledczy nie mieli podstaw do zatrzymania żołnierza.

Zawiadomienie do prokuratury miało zostać skierowane przez prawnika, który otrzymał pełnomocnictwo od rannego Syryjczyka. Rozpoczęte w ten sposób postępowanie doprowadziło do postawienia żołnierzowi zarzutu nieostrożnego obchodzenia się z bronią i nieumyślnego spowodowania obrażeń ciała. W środę warszawski Wojskowy Sąd Garnizonowy uniewinnił żołnierza.