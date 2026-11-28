Władimir Putin
Szybkie i krótkie odpowiedzi na trudne pytania – tego domaga się współczesny człowiek Zachodu. I zazwyczaj dostaje to, czego oczekuje. Od wielu polityków, analityków, publicystów, liderów internetowych wspólnot. Tak było też po spotkaniu Donalda Trumpa, Xi Jinpinga i Władimira Putina w połowie listopada w chińskim Shenzhen. Nie doszło tam do „nowej Jałty” – padła z wielu ust i spod wielu palców szybka i krótka odpowiedź. Na dodatek jest prawdziwa.
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