Dziesiątki tysięcy osób wzięły udział w sobotniej demonstracji w Tbilisi, zorganizowanej w drugą rocznicę decyzji gruzińskiego rządu o zawieszeniu rozmów z Unią Europejską w sprawie członkostwa. Uczestnicy z flagami Gruzji i UE zgromadzili się na głównym placu stolicy. Manifestację przygotowali proeuropejscy aktywiści oraz przedstawiciele pięciu partii opozycyjnych.

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– Pokażmy światu, że się nie poddajemy i nie podporządkujemy się – zaapelowali organizatorzy w oświadczeniu opublikowanym przed wydarzeniem. Jak podała agencja AFP, uczestnicy demonstracji domagali się między innymi przeprowadzenia nowych wyborów oraz uwolnienia osób zatrzymanych podczas wcześniejszych protestów.

Gruzja. Dwa lata protestów po zawieszeniu przez rząd rozmów akcesyjnych z Unią Europejską

28 listopada 2024 roku premier Gruzji Irakli Kobachidze ogłosił, że jego kraj wstrzymuje do 2028 roku rozmowy z UE dotyczące przystąpienia do Wspólnoty. Szef rządu argumentował wówczas, że negocjacje akcesyjne są wykorzystywane jako narzędzie nacisku na Gruzję.

Ogłoszenie tej decyzji doprowadziło do masowych demonstracji. Służby porządkowe wielokrotnie rozpędzały zgromadzenia, stosując siłę. Część zatrzymanych usłyszała zarzuty dotyczące między innymi udziału w zorganizowanej przemocy, niszczenia mienia, ataków na funkcjonariuszy oraz przygotowywania materiałów wybuchowych.

W następstwie protestów wielu przedstawicieli opozycji i aktywistów trafiło do więzień. Niektórzy nadal oczekują na procesy. Jednocześnie rządząca partia Gruzińskie Marzenie wprowadziła przepisy ograniczające działalność organizacji pozarządowych oraz mediów.

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W październiku 2025 roku władze skierowały również do Trybunału Konstytucyjnego pierwszy wniosek o delegalizację trzech głównych ugrupowań opozycyjnych: Koalicji na rzecz Zmiany, Zjednoczonego Ruchu Narodowego, związanego z byłym prezydentem Micheilem Saakaszwilim, oraz bloku Silna Gruzja. Kolejny wniosek złożony w kwietniu bieżącego roku dotyczył partii Dla Gruzji, a następny we wrześniu uderzał w Federalistów, wskazując ich jako zagrożenie dla porządku konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny ma czas na rozpatrzenie spraw do czerwca 2027 roku.