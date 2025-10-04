Aktualizacja: 04.10.2025 23:33 Publikacja: 04.10.2025 23:10
Protest w Tbilisi
Foto: REUTERS/Irakli Gedenidze
Na podstawie danych z 73 proc. obwodów Centralna Komisja Wyborcza Gruzji ogłosiła, że rządząca partia Gruzińskie Marzenie odniosła zwycięstwo w wyborach w każdej gminie w kraju, zdobywając ponad 80 proc. głosów. Frekwencja w wyborach wyniosła 41 proc. i była o 10 punktów niższa niż cztery lata wcześniej.
Dwa największe bloki opozycji zbojkotowały wybory. Były prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili, którego Zjednoczony Ruch Narodowy też ogłosił bojkot głosowania, wzywał Gruzinów do protestów w dniu wyborów, oceniając, że to ostatnia szansa, by uratować kraj.
Przywódcy opozycji wzywali do pokojowej rewolucji przeciw Gruzińskiemu Marzeniu, które według nich jest partią prorosyjską i antydemokratyczną. „Są chwile, kiedy czyny są potrzebne tu i teraz” – pisał w mediach społecznościowych Saakaszwili. „Wolność będzie teraz albo nigdy!” – przekonywał.
W sobotę demonstranci zmierzali w stronę Pałacu Prezydenckiego w Tbilisi i próbowali wejść na jego teren. W odpowiedzi policja użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego. Część protestujących zbudowała barykadę na jednej z ulic, wzniecała ogień i wdawała się w starcia z policjantami. Premier Gruzji Irakli Kobachidze zarzucił organizatorom protestów radykalizm i ostrzegł, że „wielu z nich może trafić za kratki”.
Uczestnik protestu w Tbilisi
Foto: REUTERS/Irakli Gedenidze
Wcześniej tysiące demonstrantów zgromadziło się na placu Wolności w stolicy Gruzji. Część obecnych miała ze sobą m.in. flagi Unii Europejskiej. Jeden z uczestników zgromadzenia powiedział agencji Reutera, że protesty są częścią „głębokiego kryzysu”, za który, jego zdaniem, w całości odpowiada „prorosyjski i autorytarny rząd”. Rozmówca agencji wyraził pogląd, że demonstracje będą trwały, dopóki władza „w odpowiedni sposób” nie odpowie na żądania opozycji.
Gruzińska opozycja kwestionuje oficjalne wyniki ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych w Gruzji, według których partia Gruzińskie Marzenie zdobyła bezwzględną większość w parlamencie. Irakli Kobachidze odrzucał oskarżenia o sfałszowanie wyborów. Po wyborach Gruzińskie Marzenie oświadczyło, że do 2028 roku zawiesza rozmowy akcesyjne z Unią Europejską, co też wywołało protesty opozycji, która domaga się ustąpienia rządu i rozpisania nowych wyborów.
