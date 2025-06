Kilka dni temu mandatem w wysokości 5 tys. lari (równowartość 6,7 tys. złotych) za udział w marcowych protestach została ukarana była prezydent Salome Zurabiszwili. Również nie uznaje ona wyników jesiennych wyborów parlamentarnych oraz wybranego w grudniu przez rządzącą większość na prezydenta byłego piłkarza Manchesteru City Michaila Kawelaszwilego.

Zurabiszwili, która od ponad pół roku reprezentuje siły demokratyczne Gruzji podczas różnych imprez międzynarodowych, również może wylądować w areszcie, jeżeli nie zapłaci mandatu. Na celowniku władz gruzińskich znalazł się też Giorgi Gacharia, który stał na czele rządu Gruzińskiego Marzenia w latach 2019–2021 i przeszedł na stronę opozycji. Nakładane są kary finansowe na media opozycyjne, za kratki trafiają też dziennikarze.

Gruzja: od demokracji do autorytaryzmu. Ekspert: propaganda działa

– Gruzińskie Marzenie zmierza do ustanowienia w pełni autorytarnego reżimu, zmierza do dyktatury. Chcą wyeliminować przeciwników politycznych i wprost mówią o tym, że do końca roku w Gruzji przestaną funkcjonować partie prozachodniej opozycji. Formalnym powodem będzie to, że te partie jakoby działały na niekorzyść Gruzji i dopuściły się zdrady narodowej – mówi „Rzeczpospolitej” Wojciech Wojtasiewicz, analityk ds. Kaukazu Południowego w PISM.

Jak twierdzi, rządzący w Tbilisi całkowicie zmienili narrację i dzisiaj o wybuch wojny w 2008 roku (która skończyła się oderwaniem Osetii Południowej i Abchazji) oskarżają już nie Rosję, lecz Saakaszwilego. Radykalnie zmieniają też kierunek polityki zagranicznej, zacieśniając współpracę z Chinami (budują największy w kraju port w Anaklii) i państwami Zatoki Perskiej (płyną stamtąd wielomiliardowe inwestycje), ale też zwiększając współpracę gospodarczą z Rosją (jest drugim po Turcji największym partnerem handlowym) mimo braku stosunków dyplomatycznych z Moskwą.