Były szef MSZ Gruzji: Rządzi nami oligarcha

Widzę to nieco inaczej. Myślę, że odgrywają rolę pożytecznych idiotów, którzy nie wiedzą, co robią, ale są wykorzystywani przez zewnętrzne siły. To nie oznacza, że Iwaniszwili jest sterowany bezpośrednio z Kremla. Nie sądzę. Myślę, że wszystko, co robi, robi wyłącznie we własnym interesie. Jeżeli będzie mu się to opłacało, to będzie zawierał układy z Rosją czy Chinami. A jutro nagle może oznajmić, że jest najbardziej proamerykańskim przywódcą na świecie. To populista. Wprowadził w naszym kraju niepewność i tę niepewność sprytnie wykorzystuje Kreml, wzmacnia swoje wpływy w Tbilisi. Jeżeli polityka rządu gruzińskiego w najbliższym czasie się nie zmieni, wpadniemy do koszyka Rosji.

Czytaj więcej Polityka Dokąd płynie Gruzja? Pomiędzy smokiem i niedźwiedziem Młodzi wciąż protestują w Tbilisi i Batumi. Rządzący wiążą duże nadzieje z Donaldem Trumpem. – Gruzińskie Marzenie może się przeliczyć, bo zacieśniali współpracę z Chińczykami – mówi „Rz” Wojciech Górecki, ekspert z OSW.

Dzisiaj mamy władzę, która stawia na przemoc. Życie polityczne całkowicie stłumiono. Wszystko to bardzo mnie niepokoi. Dyskusja o przyszłości kraju przenosi się na ulice, dochodzi do bójek. Obawiam się, że dojdzie do ostrej konfrontacji wewnątrz społeczeństwa.

Giorgi Gacharia, były premier, a obecnie lider jednej z opozycyjnych partii został ostatnio pobity w Batumi. Kilka dni temu zatrzymano dziennikarkę opozycyjnego medium.

Podobne sytuacje mają miejsce codziennie. Policja i sądy znalazły się w kieszeni oligarchy. Dzisiaj w Gruzji nie ma rządów prawa, są rządy jednego człowieka. Jego partia stała się organizacją kryminalną. To smutne, bo Gruzini w przeszłości udowodnili, że z postradzieckiego państwa potrafią tworzyć normalny, europejski kraj.

To jak to się stało, że Gruzini dopuścili do rządzenia krajem ekipę mającą autorytarne zapędy?