Centralna Komisja Wyborcza Gruzji ogłosiła wyniki z 97,8 proc. lokali. Część opozycji: nie uznajemy wyniku wyborów

Czytaj więcej Polityka Kto wygrał wybory parlamentarne w Gruzji? Są wyniki exit poll O godzinie 18:00 czasu polskiego - 20:00 czasu miejscowego - zamknięto lokale wyborcze w Gruzji. Opozycyjne media podały, że partia władzy Gruzińskie Marzenie traci większość w parlamencie. Z kolei prorządowe media podały wyniki sondażu exit poll, z których wynika, że rządząca partia Gruzińskie Marzenie wyraźnie prowadzi. Zarówno Gruzińskie Marzenie, jak i siły proeuropejskiej opozycji ogłosiły zwycięstwo.

ZRN i Koalicja na rzecz Zmiany: nie uznajemy wyniku wyborów

Liderzy opozycyjnego Zjednoczonego Ruchu Narodowego (ZRN) i Koalicji na rzecz Zmiany oświadczyli późnym wieczorem w sobotę, że nie uznają wyników wyborów parlamentarnych w Gruzji ogłoszonych przez Centralną Komisję Wyborczą.

Liderka ZRN – partii założonej przez byłego prezydenta Michaiła Saakaszwilego - ogłosiła, że jej ugrupowanie nie uznaje wyników wyborów – podał portal Echo Kawkaza (filia Radia Wolna Europa).

Również lider Koalicji na rzecz Zmiany Nika Gwaramia oznajmił, że blok nie uznaje wyników i oskarżył rządzącą partię Gruzińskie Marzenie o „zamach stanu”.

Ważne wybory w Gruzji – wybór między Zachodem a zbliżeniem do Rosji

Wybory parlamentarne w Gruzji odbywały się od 8:00 rano czasu miejscowego (w Polsce to godzina 6:00) do godziny 20:00 (18:00 w Polsce). W Gruzji i za granicą otwartych było ok. 3 tys. lokali wyborczych. Do głosowania uprawnionych było ok. 3,5 mln osób, w tym do udziału w wyborach za granicą- ok. 96 tys. osób.

Wybory powszechnie postrzegane były przez wielu Gruzinów jako referendum na temat przyszłości ich kraju i wybór między Zachodem a zbliżeniem z Rosją.