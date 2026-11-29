Osłabienie prestiżu zawodu historyka, uzależnienie badaczy od polityków i zaskakująco niskie wymagania odnośnie dyrektora jednostki – takie zarzuty ma Komitet Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk odnośnie projektu powołującego Instytut imienia Ignacego Daszyńskiego. „Rzeczpospolita” dotarła do pisma, w którym historycy z PAN nie zostawiają suchej nitki na pomyśle Lewicy.
O tym, że Lewica złoży projekt o utworzeniu Instytutu Daszyńskiego, jako pierwsza poinformowała we wrześniu „Rzeczpospolita”. Wpłynął on do Sejmu w październiku. Zakłada powołanie zupełnie nowego instytutu badawczego, choć sama idea nie jest nowa. W lipcu Sejm z inicjatywy PSL powołał już Instytut im. Wincentego Witosa, a projekt Lewicy mocno nawiązuje do tamtej ustawy.
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Podobnie jak w przypadku jednostki imienia Witosa, Instytut Daszyńskiego ma działać na podstawie ustawy o instytutach badawczych. Na rozruch przewidziano 10 mln zł, a potem 5 mln zł rocznie na bieżącą działalność, analogicznie jak w przypadku instytutu uchwalonego z inicjatywy PSL. Kolejne podobieństwo to sposób powołania dyrektora: przez ministra sprawującego nadzór nad instytutem. Z tą różnicą, że w przypadku Instytutu Witosa jest to minister rolnictwa i rozwoju wsi, a Instytutu Daszyńskiego – rodziny, pracy i polityki społecznej. Tak się składa, że pierwsze z tych ministerstw jest w rękach PSL, a drugie – Lewicy.
Instytut Witosa ostatecznie powstał jesienią 2025 r., ma siedzibę na warszawskim Powiślu, a jego dyrektorem jest teolog i biblista prof. Piotr Kopiec. Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, prace nad powołaniem Instytutu Witosa najpierw były wstrzymywane, potem nieoczekiwanie przyspieszyły. – To element gry z PSL wewnątrz koalicji – mówił jeden z posłów KO.
Podobnie wynoszą koszty Instytut Witosa.
Jak będzie z Instytutem imienia Ignacego Daszyńskiego? Na razie wątpliwości co do idei jego utworzenia ma czołowa jednostka zajmująca się historią – Komitet Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk.
„Rzeczpospolita” dotarła do opinii dotyczącej projektu Lewicy, podpisanej w imieniu komitetu przez jego szefową prof. Annę Landau-Czajkę. „Członkowie Komitetu Nauk Historycznych PAN uważnie zapoznali się z projektem ustawy o Instytucie im. Ignacego Daszyńskiego. Z szacunkiem odnosimy się do postaci Daszyńskiego oraz rozumiemy ideę przypominania historii i dorobku polskiej lewicy niepodległościowej. Nasze zaniepokojenie budzi jednak zamiar stworzenia na podstawie ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych kolejnej instytucji zajmującej się badaniem i prezentowaniem historii. Ostatnie lata pokazują bowiem, że instytucje takie łatwo ulegają politycznym naciskom” – piszą członkowie komitetu.
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Jak wylicza komitet, w Polsce działa już kilka podobnych instytucji, zajmujących się historią, których „związki z bieżącą polityką i działalność budziły uzasadnione wątpliwości, jak Instytut Pileckiego, czy Instytut Dmowskiego (obecnie Narutowicza), Instytut Strat Wojennych oraz IPN”. „Opinia publiczna często nie odróżnia ich od instytucji akademickich i nie rozumie znaczenia autonomii nauki” – pisze komitet.
Jego zdaniem tego typu instytucje „mogą liczyć na hojność decydentów znacznie większą niż instytucje akademickie”, czego skutkiem „bywają przedsięwzięcia o wątpliwej wartości naukowej, a także promowanie i wychowywanie typu historyka piszącego na zamówienie, zgodnie z politycznymi lub ideologicznymi oczekiwaniami decydentów”. „Na dłuższą metę prowadzi to do osłabienia społecznego zaufania do zawodu historyka” – stwierdza komitet, który formułuje też zastrzeżenia szczegółowe.
Jego zdaniem dyrektor powinien mieć co najmniej stopień naukowy doktora, nie magistra, jak przewiduje projekt ustawy. „Zastrzeżenia budzą rozwiązania dotyczące organizacji i zarządzania Instytutem” – dodaje Komitet Nauk Historycznych PAN, krytykując powoływanie dyrektora oraz nadawanie statutu drogą decyzji ministra.
Co na to pomysłodawcy projektu? – Uważam, że opinia Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk jest nieuprawniona. Komitet nie wystosował podobnej opinii w sprawie analogicznego projektu o instytucie Witosa. Nie przypominam sobie też, by ustosunkowywał się negatywnie do istnienia Instytutu Pamięci Narodowej – mówi szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska.
Jednak to nie koniec kontrowersji wokół nowego instytutu. W „Rzeczpospolitej” pisaliśmy, że powoływanie nowych instytutów, wprost podległych politykom, stoi w sprzeczności z zapowiedziami sprzed wyborów. Partie tworzące obecną koalicję zapowiadały wówczas znaczną redukcję rządowych instytutów, będących rzekomo siedzibą patologii, powstałych za rządów PiS.
W latach 2015–2023 powołano ich aż 15. Niektórym, jak Instytutowi De Republica, Instytutowi Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka czy Instytutowi Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, media zarzucały szastanie publicznymi pieniędzmi, co w niektórych przypadkach potwierdziły kontrole zewnętrznych instytucji. Mimo to po zmianie władzy w 2023 r. zlikwidowano tylko trzy.
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We wrześniu rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik mówił „Rzeczpospolitej”, że powołanie Instytutu Daszyńskiego nie jest zaprzeczeniem przedwyborczych deklaracji. – Nigdy nie byliśmy przeciwko idei instytutów samej w sobie, lecz raczej temu, jak funkcjonowały one za rządów PiS, gdy niektóre z nich sprawiały wrażenie przepompowni publicznych pieniędzy – mówił.
– Gdy tworzyliśmy nowe instytuty w czasach rządów PiS, spadały na nas gromy. Podważano zasadność powoływania czegokolwiek – przypomina poseł PiS Zbigniew Dolata. – Tymczasem obecnie ma miejsce mnożenie bytów. Ponieważ mamy do czynienia z końcem kadencji, prawdopodobnie celem jest upchnięcie działaczy, których nie udało się zagospodarować w spółkach – przewiduje.
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