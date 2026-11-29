Osłabienie prestiżu zawodu historyka, uzależnienie badaczy od polityków i zaskakująco niskie wymagania odnośnie dyrektora jednostki – takie zarzuty ma Komitet Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk odnośnie projektu powołującego Instytut imienia Ignacego Daszyńskiego. „Rzeczpospolita” dotarła do pisma, w którym historycy z PAN nie zostawiają suchej nitki na pomyśle Lewicy.

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Instytut Daszyńskiego jest wzorowany na Instytucie Witosa, powołanym z inicjatywy ludowców

O tym, że Lewica złoży projekt o utworzeniu Instytutu Daszyńskiego, jako pierwsza poinformowała we wrześniu „Rzeczpospolita”. Wpłynął on do Sejmu w październiku. Zakłada powołanie zupełnie nowego instytutu badawczego, choć sama idea nie jest nowa. W lipcu Sejm z inicjatywy PSL powołał już Instytut im. Wincentego Witosa, a projekt Lewicy mocno nawiązuje do tamtej ustawy.

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Podobnie jak w przypadku jednostki imienia Witosa, Instytut Daszyńskiego ma działać na podstawie ustawy o instytutach badawczych. Na rozruch przewidziano 10 mln zł, a potem 5 mln zł rocznie na bieżącą działalność, analogicznie jak w przypadku instytutu uchwalonego z inicjatywy PSL. Kolejne podobieństwo to sposób powołania dyrektora: przez ministra sprawującego nadzór nad instytutem. Z tą różnicą, że w przypadku Instytutu Witosa jest to minister rolnictwa i rozwoju wsi, a Instytutu Daszyńskiego – rodziny, pracy i polityki społecznej. Tak się składa, że pierwsze z tych ministerstw jest w rękach PSL, a drugie – Lewicy.

Instytut Witosa ostatecznie powstał jesienią 2025 r., ma siedzibę na warszawskim Powiślu, a jego dyrektorem jest teolog i biblista prof. Piotr Kopiec. Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, prace nad powołaniem Instytutu Witosa najpierw były wstrzymywane, potem nieoczekiwanie przyspieszyły. – To element gry z PSL wewnątrz koalicji – mówił jeden z posłów KO.

5 mln zł rocznie ma pochłaniać Instytut Daszyńskiego. Podobnie wynoszą koszty Instytut Witosa.

Jak będzie z Instytutem imienia Ignacego Daszyńskiego? Na razie wątpliwości co do idei jego utworzenia ma czołowa jednostka zajmująca się historią – Komitet Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk.

Komitet Nauk Historycznych PAN ma zastrzeżenia co do samej idei powołania instytutu, ale też rozwiązań szczegółowych

„Rzeczpospolita” dotarła do opinii dotyczącej projektu Lewicy, podpisanej w imieniu komitetu przez jego szefową prof. Annę Landau-Czajkę. „Członkowie Komitetu Nauk Historycznych PAN uważnie zapoznali się z projektem ustawy o Instytucie im. Ignacego Daszyńskiego. Z szacunkiem odnosimy się do postaci Daszyńskiego oraz rozumiemy ideę przypominania historii i dorobku polskiej lewicy niepodległościowej. Nasze zaniepokojenie budzi jednak zamiar stworzenia na podstawie ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych kolejnej instytucji zajmującej się badaniem i prezentowaniem historii. Ostatnie lata pokazują bowiem, że instytucje takie łatwo ulegają politycznym naciskom” – piszą członkowie komitetu.

Jak wylicza komitet, w Polsce działa już kilka podobnych instytucji, zajmujących się historią, których „związki z bieżącą polityką i działalność budziły uzasadnione wątpliwości, jak Instytut Pileckiego, czy Instytut Dmowskiego (obecnie Narutowicza), Instytut Strat Wojennych oraz IPN”. „Opinia publiczna często nie odróżnia ich od instytucji akademickich i nie rozumie znaczenia autonomii nauki” – pisze komitet.

Jego zdaniem tego typu instytucje „mogą liczyć na hojność decydentów znacznie większą niż instytucje akademickie”, czego skutkiem „bywają przedsięwzięcia o wątpliwej wartości naukowej, a także promowanie i wychowywanie typu historyka piszącego na zamówienie, zgodnie z politycznymi lub ideologicznymi oczekiwaniami decydentów”. „Na dłuższą metę prowadzi to do osłabienia społecznego zaufania do zawodu historyka” – stwierdza komitet, który formułuje też zastrzeżenia szczegółowe.

Ta opinia jest nieuprawniona szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska

Jego zdaniem dyrektor powinien mieć co najmniej stopień naukowy doktora, nie magistra, jak przewiduje projekt ustawy. „Zastrzeżenia budzą rozwiązania dotyczące organizacji i zarządzania Instytutem” – dodaje Komitet Nauk Historycznych PAN, krytykując powoływanie dyrektora oraz nadawanie statutu drogą decyzji ministra.

Co na to pomysłodawcy projektu? – Uważam, że opinia Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk jest nieuprawniona. Komitet nie wystosował podobnej opinii w sprawie analogicznego projektu o instytucie Witosa. Nie przypominam sobie też, by ustosunkowywał się negatywnie do istnienia Instytutu Pamięci Narodowej – mówi szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska.

Przed wyborami ówczesna opozycja zapowiadała redukcję liczby instytutów. Niewiele z tego wyszło

Jednak to nie koniec kontrowersji wokół nowego instytutu. W „Rzeczpospolitej” pisaliśmy, że powoływanie nowych instytutów, wprost podległych politykom, stoi w sprzeczności z zapowiedziami sprzed wyborów. Partie tworzące obecną koalicję zapowiadały wówczas znaczną redukcję rządowych instytutów, będących rzekomo siedzibą patologii, powstałych za rządów PiS.

W latach 2015–2023 powołano ich aż 15. Niektórym, jak Instytutowi De Republica, Instytutowi Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka czy Instytutowi Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, media zarzucały szastanie publicznymi pieniędzmi, co w niektórych przypadkach potwierdziły kontrole zewnętrznych instytucji. Mimo to po zmianie władzy w 2023 r. zlikwidowano tylko trzy.

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We wrześniu rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik mówił „Rzeczpospolitej”, że powołanie Instytutu Daszyńskiego nie jest zaprzeczeniem przedwyborczych deklaracji. – Nigdy nie byliśmy przeciwko idei instytutów samej w sobie, lecz raczej temu, jak funkcjonowały one za rządów PiS, gdy niektóre z nich sprawiały wrażenie przepompowni publicznych pieniędzy – mówił.

– Gdy tworzyliśmy nowe instytuty w czasach rządów PiS, spadały na nas gromy. Podważano zasadność powoływania czegokolwiek – przypomina poseł PiS Zbigniew Dolata. – Tymczasem obecnie ma miejsce mnożenie bytów. Ponieważ mamy do czynienia z końcem kadencji, prawdopodobnie celem jest upchnięcie działaczy, których nie udało się zagospodarować w spółkach – przewiduje.