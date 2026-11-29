Rosyjski statek „Tambey”, wielokrotnie wykorzystywany do transportu broni i ładunków wojskowych, zawinął w środę na Svalbard – podał norweski portal Barents Observer. Od 1925 roku należący do Norwegii archipelag jest obszarem zdemilitaryzowanym.

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„Tambey” przypłynął z Murmańska do rosyjskiej osady górniczej na Svalbardzie. Ukraina objęła jednostkę sankcjami za transport broni, skradzionych ukraińskich towarów i obchodzenie sankcji. Jej armator również jest objęty sankcjami USA. Nie wiadomo, jaki ładunek statek dostarczył na archipelag.

Svalbard. Rosyjska aktywność na zdemilitaryzowanym archipelagu

Status Svalbardu określa Traktat paryski z 1925 roku, zakazujący wykorzystywania archipelagu do celów wojennych. Nie można tam budować baz marynarki wojennej czy umocnień. Nie mogą przebywać na nim również jednostki wojskowe. Federacja Rosyjska posiada jednak prawo prowadzenia działalności górniczej, ale mieszkańcy rosyjskiej osady Barentsburg podlegają prawu norweskiemu.

We wrześniu norweskie władze aresztowały na Svalbardzie inny rosyjski statek. Zatrzymanie przeprowadzono na wniosek ukraińskiego koncernu energetycznego Naftohaz. W 2023 r. trybunał arbitrażowy w Hadze nakazał Rosji wypłacenie koncernowi 4,22 mld dolarów oraz odsetek za bezprawne przejęcie jego majątku przez Rosjan na Krymie po jego zajęciu w 2014 r. Aresztowanie statku doprowadziło do konfliktu dyplomatycznego między Oslo a Moskwą.