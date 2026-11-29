Rankiem 20 listopada, w czasie nocnego ataku Rosji na Ukrainę, w polską przestrzeń powietrzną wleciały trzy rosyjskie pociski – wszystko wskazuje na to, że były to pociski manewrujące Ch-101. Taki pocisk ma zasięg do 3,5 tys. km, porusza się z prędkością blisko 1 000 km na godzinę i może przenosić głowicę bojową ważącą 400 kg.

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Rosyjski pocisk manewrujący Ch-101 (kod NATO: AS-23 Kodiak) Foto: PAP

Donald Tusk o naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie pociski: To nie wygląda na przypadek

Pociski spadły w terenach niezabudowanych w Nowym Lipowcu, Rudniku nad Sanem i Mołodyczu, na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, analiza szczątków pocisków wskazała, że zostały one wyprodukowane w czwartym kwartale tego roku i były identyczne z tym, który zszedł z taśmy produkcyjnej w drugim kwartale i który spadł na Polskę pod koniec lipca w Tarnawie-Kolonii. Wszystkie cztery pociski Ch-101, które spadły na Polskę, zostały wyprodukowane w tej samej fabryce zbrojeniowej pod Moskwą.

– Nie wygląda to na przypadek. Wydaje się, że mamy do czynienia z intencjonalną prowokacją – komentował całą sprawę Donald Tusk, który zwracał uwagę, że w dniu, w którym pociski spadły na Polskę, w naszym kraju odbywały się ćwiczenia tzw. Koalicji Chętnych, czyli państw gotowych do udzielenia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa po zakończeniu wojny, w tym gwarancji w postaci wysłania na Ukrainę swoich żołnierzy.

Naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej Foto: PAP

Zaledwie trzy dni po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez trzy pociski Ch-101 nad Polskę wleciał rosyjski dron, prawdopodobnie rozpoznawczy. Po krótkim czasie spędzonym w polskiej przestrzeni powietrznej dron ponownie wleciał w przestrzeń powietrzną Ukrainy.

Reakcją Polski na te naruszenia było przekazanie noty protestacyjnej ambasadorowi Rosji w Polsce Gieorgijowi Michno. – Wyraziliśmy w niej zdecydowany sprzeciw wobec takich działań. Są one niebezpieczne nie tylko dla naszej przestrzeni powietrznej i obywateli, ale również dla naszych sojuszników z NATO – podkreślił rzecznik MSZ Maciej Wewiór, który przytoczył również fragment noty. Napisano w nim: „Polska solidarnie z państwami NATO będzie wszelkimi sposobami wzmacniać swój potencjał obronny, służący zapewnieniu suwerenności i bezpieczeństwa naszych obywateli, a także wzmocni Ukrainę broniącą się przed rosyjską agresją”.

Z informacji przekazywanych przez agencję Bloomberga wynika, że Polska zwróciła się również do sojuszników z NATO z prośbą o zbadanie możliwości zestrzelenia rosyjskich rakiet nad Ukrainą, gdy będą one zmierzać w kierunku terytorium państw Sojuszu. NATO ma także wzmocnić obronę przestrzeni powietrznej na granicy Polski.

Sondaż: Co drugi Polak w wieku 50 i więcej lat chce zerwania relacji dyplomatycznych z Rosją

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy – ich zdaniem – Polska powinna zerwać relacje dyplomatyczne z Rosją ze względu na naruszanie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie pociski.

„Tak” odpowiedziało 47,4 proc. badanych.

Odpowiedzi „nie” udzieliło 26,8 proc. respondentów.

Zdania w tej sprawie nie ma 25,8 proc. ankietowanych.

Komentująca wyniki badania Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research zwraca uwagę, że mężczyźni częściej niż kobiety sprzeciwiają się zerwaniu relacji dyplomatycznych z Rosją (32 proc. do 22 proc.). Zerwania relacji dyplomatycznych z Rosją chce 50 proc. najstarszych respondentów (w wieku powyżej 50 lat) i 55,1 proc. najlepiej zarabiających (powyżej 7 tysięcy złotych netto).