Lonsdaleit odkryto w 1967 r. we fragmentach meteorytu Canyon Diablo, który około 50 tys. lat temu uderzył w obszar dzisiejszej Arizony. Podobnie jak zwykły diament ten minerał składa się wyłącznie z węgla. Różni je jednak sposób ułożenia atomów. W lonsdaleicie tworzą one sieć krystaliczną o symetrii heksagonalnej, a w zwykłym diamencie – o symetrii regularnej.

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Czy lonsdaleit jest twardszy od diamentu?

W jednym z eksperymentów badacze z Uniwersytetu w Zhengzhou umieścili w prasie przemysłowej odmianę grafitu o wysokim stopniu uporządkowania warstw i poddali go ciśnieniu około 200 tys. razy wyższemu od atmosferycznego. Podnieśli również temperaturę do 1900 stopni, czyli powyżej punktu topnienia stali. W podobnych procesach powstaje większość używanych dziś diamentów syntetycznych.

Według niektórych symulacji specyficzna heksagonalna budowa lonsdaleitu może sprawiać, że jest o ponad 50 proc. twardszy od zwykłego diamentu. Tej teorii nie udało się jednak potwierdzić w eksperymencie przeprowadzonym przez chińskich naukowców, ponieważ uzyskane próbki dorównywały twardością zwykłemu diamentowi lub tylko nieznacznie go przewyższały.

Jak wyjaśnił BBC Science Focus prof. Oliver Tschauner, recenzent jednej z chińskich prac poświęconych lonsdaleitowi, właściwości mechaniczne, takie jak twardość, zależą od defektów obecnych w materiale i te defekty trudno odwzorować w symulacjach komputerowych. Aby poznać faktyczne właściwości lonsdaleitu, trzeba uzyskać czysty diament heksagonalny. Tschauner przyznał, że w badaniach otrzymano w rzeczywistości „mieszaninę dwóch odmian diamentu – regularnej i heksagonalnej – albo diament heksagonalny z domieszką materiałów grafitowych”. Potrzebne są więc dalsze badania.

Do czego mógłby posłużyć lonsdaleit?

Jeśli dalsze badania potwierdzą przewidywaną twardość lonsdaleitu i uda się zwiększyć skalę jego produkcji, materiał mógłby posłużyć do opracowania całej gamy nowych narzędzi przemysłowych, w tym sprzętu górniczego, narzędzi tnących oraz maszyn.

Jak przypomina BBC Science Focus, zwykły diament syntetyczny już dziś służy m.in. do cięcia, szlifowania i wiercenia. Bardzo dobrze przewodzi również ciepło. Diamentowe elementy odprowadzające ciepło stosuje się już w niektórych chipach i laserach. Mark Newton z Uniwersytetu w Warwick uważa, że w ciągu najbliższych pięciu lat chłodzenie z wykorzystaniem diamentu stanie się standardem w zaawansowanej elektronice. Obecnie sporym wyzwaniem jest jednak trwałe połączenie dużych chipów z diamentowym podłożem. „To dopiero wierzchołek góry lodowej. Nadchodzą nowe płytki diamentowe. To będzie przełomowe” – mówi Newton.