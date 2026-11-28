Weto Karola Nawrockiego w sprawie ustawy dotyczącej blokowania nielegalnych treści w internecie podzieliło Polaków. Z sondażu United Surveys IBRiS dla Wirtualnej Polski wynika, że nieznacznie więcej osób popiera decyzję prezydenta, choć różnice między zwolennikami i przeciwnikami są niewielkie.

Reklama Reklama

Prezydent Karol Nawrocki zawetował forsowaną przez rząd ustawę dotyczącą blokowania treści w internecie. Swoją decyzję uzasadniał obawami o możliwość nadmiernego ograniczania wolności słowa i wprowadzenia cenzury prewencyjnej. Z kolei przedstawiciele obozu rządzącego bronili projektu, wskazując, że nowe rozwiązania miały zapewnić skuteczniejsze narzędzia do walki z cyberprzestępczością, wyłudzeniami i dezinformacją.

Sondaż o wecie Nawrockiego. Polacy niemal równo podzieleni

Wyniki ogólnopolskiego badania wskazują na niewielką przewagę osób popierających decyzję prezydenta. Łącznie 48,2 proc. ankietowanych uznało zawetowanie ustawy za słuszne. W tej grupie 32,8 proc. odpowiedziało „zdecydowanie tak”, natomiast 15,4 proc. wybrało odpowiedź „raczej tak”.

Przeciwnego zdania jest 46,8 proc. respondentów. Weto za zdecydowanie niesłuszne uważa 31,2 proc. badanych, a kolejne 15,6 proc. ocenia je jako raczej niesłuszne. Pozostałe 5 proc. uczestników sondażu nie potrafiło jednoznacznie określić swojego stanowiska.

Oznacza to, że choć zwolennicy decyzji Karola Nawrockiego mają niewielką przewagę, społeczeństwo pozostaje mocno podzielone w sprawie zawetowanych przepisów.

Wyborcy koalicji rządzącej i opozycji po przeciwnych stronach sporu

Jeszcze wyraźniejsze różnice widać po uwzględnieniu preferencji politycznych respondentów. Wśród wyborców ugrupowań tworzących koalicję rządzącą, czyli Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL i Polski 2050, aż 90 proc. negatywnie ocenia decyzję prezydenta. W tej grupie 74 proc. zdecydowanie sprzeciwia się wetu.

Argumentację Karola Nawrockiego za trafną uznało zaledwie 6 proc. sympatyków partii rządzących.

Odwrotne nastroje panują wśród wyborców ugrupowań opozycyjnych. Do tej grupy zaliczono sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej, Rozwoju Plus oraz Partii Razem. Łącznie 81 proc. respondentów z tego grona popiera weto prezydenta, a 60 proc. wyraża zdecydowane poparcie. Przeciwnego zdania jest 13 proc. ankietowanych.

Wśród osób, które nie uczestniczą w wyborach, również przeważają zwolennicy decyzji głowy państwa. Pozytywnie ocenia ją połowa badanych z tej grupy, natomiast 43 proc. jest przeciwnego zdania.

Jak kobiety i mężczyźni oceniają weto prezydenta?

Badanie United Surveys IBRiS pokazuje, że płeć nie jest czynnikiem, który w istotny sposób różnicuje stosunek respondentów do decyzji Karola Nawrockiego. Wśród kobiet 47 proc. popiera weto, a 48 proc. uważa je za niesłuszne. Kolejne 5 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

W przypadku mężczyzn poparcie dla decyzji prezydenta wynosi 49 proc. Przeciwnych jest 45 proc. ankietowanych, natomiast 5 proc. nie zajęło jednoznacznego stanowiska.

W obu grupach widoczna jest zatem niewielka przewaga jednej ze stron, przy czym proporcje odpowiedzi pozostają zbliżone.

Badanie zostało przeprowadzone przez United Surveys IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 20–22 listopada 2026 roku. Sondaż zrealizowano metodą mix-mode, łączącą techniki CAWI i CATI.