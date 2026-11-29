Ponad pół wieku temu zespół Led Zeppelin nagrał rozbudowaną, wieloczęściową kompozycję bez chwytliwego refrenu. Dzisiaj decyzja ta wciąż się broni – utwór „Stairway to Heaven” po raz kolejny zajął pierwsze miejsce w rankingu najlepszych piosenek klasycznego rocka. Historię utworu przypomina gazeta.pl.

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„Stairway to Heaven” na szczycie zestawienia The Top Tens

W internetowym głosowaniu użytkowników serwisu TheTopTens za najlepszy utwór klasycznego rocka wszech czasów uznano „Stairway to Heaven” grupy Led Zeppelin. Kultowy hit wyprzedził w zestawieniu inne wielkie przeboje, w tym „Bohemian Rhapsody” zespołu Queen oraz „Hotel California” grupy Eagles.

Utwór oficjalnie ukazał się 55 lat temu, 8 listopada 1971 r., na czwartym studyjnym albumie Brytyjczyków, „Led Zeppelin IV”. Muzykę skomponował gitarzysta Jimmy Page, a autorem tekstu jest wokalista Robert Plant. Kompozycja została zaprezentowana na żywo na kilka miesięcy przed jej oficjalnym wydaniem, podczas koncertu 5 marca 1971 r. w Belfaście.

Bez singla i bez skrótów. Jimmy Page nie zgodził się na kompromis

Choć rozgłośnie radiowe preferowały piosenki mieszczące się w standardowych ramach czasowych, zespół nigdy nie wydał „Stairway to Heaven” jako tradycyjnego singla. Powodem była obawa przed ingerencją wytwórni w strukturę utworu. Jimmy Page nie godził się na skrócenie ponad ośmiominutowego nagrania na potrzeby formatów radiowych, uważając, że każdy jego fragment jest niezbędny dla spójności całości. Nie przeszkodziło to jednak piosence w zdobyciu masowej popularności – amerykańskie stacje radiowe zaczęły grać pełną wersję utworu, który szybko stał się światowym przebojem.

„Stairway to Heaven” utworem o szczególnym znaczeniu historycznym

Tym, co najbardziej wyróżnia „Stairway to Heaven” na tle klasycznych przebojów, jest jego nietypowa konstrukcja pozbawiona powtarzanego refrenu. Kompozycja rozwija się stopniowo. Rozpoczyna się jak spokojna ballada oparta na gitarze akustycznej i delikatnych partiach instrumentalnych. W dalszej części dołącza charakterystyczna perkusja Johna Bonhama, budując coraz większą dynamikę. Kulminacją jest jedno z najsłynniejszych solowych wykonań gitarowych Jimmy'ego Page'a prowadzące do efektownego finału.

W 2023 r. „Stairway to Heaven” wpisano do National Recording Registry – prowadzonego przez Bibliotekę Kongresu Stanów Zjednoczonych rejestru nagrań o szczególnym znaczeniu historycznym, kulturowym lub estetycznym.