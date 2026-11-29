Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 28 na 29 listopada:

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Metanol w nielegalnym alkoholu. Ponad 20 ofiar śmiertelnych w Iranie

Od połowy listopada w Iranie zmarło ponad 20 osób, a co najmniej 500 trafiło do szpitali z objawami zatrucia po spożyciu alkoholu skażonego metanolem – podała w sobotę Al-Dżazira. Ta substancja, wykorzystywana m.in. w środkach dezynfekujących i preparatach do przemywania ran, może zabić.Pierwszą ofiarę odnotowano 16 listopada w Marwdaszt w środkowej części kraju. Do piątku zatruciu uległo 230 osób w prowincji Chorasan-e Razawi, 126 w Hormozganie na południu, 66 w prowincji Fars i 15 w Azerbejdżanie Zachodnim. Policja wzięła na celownik handlarzy nielegalnym alkoholem i zatrzymała dotąd ok. 10 osób. Prokurator prowincji Chorasan-e Razawi ogłosił, że przypadki z trzech prowincji – Chorasanu-e Razawi, Fars i Hormozganu – łączą się ze sobą, a aresztowani należą do „sieci dystrybucji skażonego alkoholu”.

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To kolejna taka fala w Iranie. Dwa lata temu stracono cztery osoby za rozprowadzanie skażonych trunków, po których zmarło 17 osób, a 199 doznało trwałego uszczerbku na zdrowiu, w tym utraty wzroku. Zakaz spożywania alkoholu obowiązuje w Iranie od 1980 r., czyli od czasów tuż po rewolucji islamskiej. Wyjątek dotyczy mniejszości religijnych, m.in. chrześcijan i Żydów, którzy mogą legalnie kupować np. wino. Pozostałym za picie alkoholu grozi 80 batów i więzienie, a recydywistom nawet kara śmierci. Resort zdrowia ponowił apel o unikanie alkoholu, a w razie niepokojących objawów po jego spożyciu – o natychmiastowe zgłoszenie się do lekarza.

Rosyjski statek objęty sankcjami na Svalbardzie

Do rosyjskiej osady górniczej na Svalbardzie zawinął w środę z Murmańska statek „Tambey”, który wielokrotnie przewoził broń i ładunki wojskowe – poinformował norweski portal Barents Observer. Ukraina nałożyła na jednostkę sankcje za transport uzbrojenia, zrabowanych ukraińskich towarów i omijanie restrykcji, a jej armator figuruje także na amerykańskiej liście sankcyjnej. Nie wiadomo, co statek przywiózł na archipelag.

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Należący do Norwegii Svalbard od 1925 r. jest strefą zdemilitaryzowaną. Traktat paryski zakazuje wykorzystywania go do celów wojennych, budowy baz morskich i umocnień oraz stacjonowania wojska. Rosja ma tam prawo do wydobycia, ale mieszkańcy rosyjskiego Barentsburga podlegają norweskiemu prawu. We wrześniu Norwegowie zatrzymali na Svalbardzie inny rosyjski statek na wniosek Naftohazu, któremu w 2023 r. trybunał arbitrażowy w Hadze przyznał 4,22 mld dolarów z odsetkami od Rosji za przejęcie majątku na Krymie. Sprawa wywołała spór dyplomatyczny między Oslo a Moskwą.

Trzęsienie ziemi w południowej Kalifornii. Najsilniejsze od 2014 r.

W sobotę przed południem czasu lokalnego południową Kalifornię nawiedził wstrząs o magnitudzie 5 – najsilniejszy w regionie od 12 lat, jak podała agencja AP. Epicentrum znajdowało się ok. 5 km od Manhattan Beach, zamożnej nadmorskiej miejscowości na południowy zachód od centrum Los Angeles. Po głównym wstrząsie zarejestrowano dziesiątki wtórnych. Nie ma informacji o rannych ani poważnych zniszczeniach, choć na nagraniach z lotniska LAX widać popękane szyby.

Straż pożarna w Los Angeles na krótko wdrożyła procedury przewidziane na wypadek trzęsienia ziemi i wysłała ludzi do sprawdzenia infrastruktury. Gdy okazało się, że nikt nie ucierpiał, a miasto nie zostało uszkodzone, służby wróciły do zwykłego trybu. Kalifornia leży na licznych uskokach, więc wstrząsy są tam częste, choć zwykle zbyt słabe, by je odczuć. Tym razem zakłóciły mieszkańcom świąteczny weekend.

Raam uznał Hamas za organizację terrorystyczną. Droga do koalicji z Ajzenkotem otwarta

Mansur Abbas, lider arabskiej partii Raam, potwierdził w sobotę, że jego ugrupowanie uznaje Hamas za organizację terrorystyczną. Tym samym zniknęła jedna z głównych przeszkód we współpracy z blokiem Gadiego Ajzenkota, który próbuje stworzyć rząd. Wcześniej Abbas potępiał ataki Hamasu jako terroryzm, ale nie chciał jednoznacznie określić statusu samej organizacji. Argumentował, że temat jest upolityczniony, a jego słowa mogłyby posłużyć do usprawiedliwienia izraelskich działań wymierzonych w cywilów w Strefie Gazy.

Uznanie Hamasu za organizację terrorystyczną i zobowiązanie do zlikwidowania jego potencjału militarnego oraz władzy w Gazie to jeden z czterech warunków Ajzenkota wobec koalicjantów. Pozostałe to uznanie żydowskiego i demokratycznego charakteru Izraela, poszanowanie wartości deklaracji niepodległości i powszechny obowiązek służby wojskowej. Według Kanału 12 Raam zobowiązał się też do dyscypliny koalicyjnej, również w sprawach bezpieczeństwa, w zamian za resorty i wielomiliardowe inwestycje w arabskich miejscowościach.

Wybory z 27 października nie dały większości w 120-osobowym Knesecie ani blokowi Benjamina Netanjahu, ani blokowi byłego szefa sztabu Ajzenkota, któremu prezydent powierzył misję tworzenia rządu. Nawet z Raam koalicja nie miałaby większości. Arabowie to ok. 20 proc. obywateli Izraela; mają równe prawa, ale od lat są dyskryminowani m.in. w dostępie do środków publicznych. Udział partii arabskich w rządzie pozostaje w dużej mierze tabu. Przed wyborami większość opozycji wykluczała taką współpracę, a Netanjahu i Likud straszyli rządem zależnym od arabskich głosów jako zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa.