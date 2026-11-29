W ramach cyklu „Materiały tygodnia” przypominamy tekst Izabeli Kacprzak i Grażyny Zawadki, który ukazał się na rp.pl 23 listopada

To głośny wątek afery gospodarczej, związanej z podejrzeniem wyprowadzania pieniędzy ze spółki Polnord przez biznesmena Ryszarda K. przy pomocy „słupów” – jednym z nich miał być Sebastian J., ps. „Foka” – bliski współpracownik mecenasa, a od października 2023 r. posła Romana Giertycha – ze szkodą dla mniejszościowych akcjonariuszy, w tym państwowych banków. Jak ujawniła „Rz”, on sam z kłopotów zdołał się wydostać.