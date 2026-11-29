Niemal czterech na dziesięciu młodych Polaków uważa, że rządy autorytarne, bez wolnych wyborów, byłyby dobre dla ich kraju. Tyle samo wierzy, że rosyjska inwazja na Ukrainę była usprawiedliwiona, bo Kijów rzekomo prześladował ludność rosyjskojęzyczną. Tak odpowiadają Polacy w wieku od 18 do 34 lat w badaniu GLOBSEC Trends 2026. Przypomnijmy: mowa obywatelach państwa, które swoją nowoczesną tożsamość zbudowało na walce o wolność, a rosyjską wojnę od prawie pięciu lat ogląda zza miedzy.

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Jesień 2026 r. przyniosła serię wydarzeń, które jeszcze niedawno wydawały się w Polsce nie do pomyślenia. W październiku w kilku szkołach doszło do ataków z użyciem noża. W listopadzie zaś 24-latek dokonał ataku terrorystycznego w Krakowie, a kilka dni później służby zatrzymały nastolatków podejrzewanych o przygotowywanie zamachu. Każda z tych historii ma własne tło i nie należy wrzucać ich do jednego worka. Często mają jednak wspólny mianownik: kontakt ze skrajnymi treściami w sieci.

Prawie 40 proc. młodych Polaków uważa, że Ukraina uciskała ludność rosyjskojęzyczną. Wyróżniamy się na tle sąsiadów

Radykalne treści rzadko trafiają do młodych przypadkiem. Podsuwają je algorytmy, które z każdym filmikiem, memem i komentarzem proponują coś coraz bardziej wyrazistego, w tym propagandę obcych państw. Badanie GLOBSEC, przeprowadzone w 14 krajach, pokazuje, co z tego wynika. Młodzi Polacy znacznie częściej niż ich rodzice i dziadkowie przyjmują tezy zbieżne z rosyjską propagandą.

Najbardziej wymowny przykład dotyczy Ukrainy. Z twierdzeniem, że Kijów uciskał ludność rosyjskojęzyczną, co miałoby uzasadniać inwazję na naszych wschodnich sąsiadów, zgadza się 39 proc. młodych Polaków i co czwarty starszy obywatel naszego kraju. Idzie to w parze z wyraźnie chłodniejszym podejściem do wspierania Ukrainy. Decyzję Stanów Zjednoczonych o wstrzymaniu pomocy finansowej dla Kijowa pozytywnie ocenia 61 proc. młodych Polaków i 37 proc. starszych. Ustępstwa terytorialne w zamian za pokój popiera 62 proc. młodych i 38 proc. starszych.

W obu sprawach Polska odznacza się największą różnicą pokoleniową w regionie. W Czechach, na Węgrzech czy w Rumunii młodzi i starsi myślą o tym praktycznie tak samo. Nie znaczy to, że nadwiślańscy młodzi stali się nagle prorosyjscy. Zdecydowana większość z nich wciąż uważa, że to Kreml odpowiada za wojnę. Jednak skala pokoleniowego rozdźwięku w podejściu do wspierania Ukrainy wyróżnia Polskę na tle sąsiadów.

Młodzi Polacy słabiej też dostrzegają zagrożenia, które dla starszych częściej są oczywiste. Rosyjską dezinformację za poważne ryzyko dla bezpieczeństwa kraju uważa 30 proc. młodych i 44 proc. starszych. Różnica powiększa się, gdy mowa o inspirowanych z Kremla sabotażach. Rosyjskie akty dywersji wymierzone w infrastrukturę – takie jak podpalenia czy wykolejanie pociągów – za poważne ryzyko uznaje ledwie 30 proc. młodych i ponad połowa starszych. To kolejna jedna z największych luk pokoleniowych w całym badaniu, a uderza tym bardziej, że Polska takich sabotaży realnie doświadcza.

Demokracja nie jest dla młodych Polaków oczywistością. Tworzy się niebezpieczna mieszanka

Dla pokoleń, które pamiętają PRL, demokracja jest zdobyczą wywalczoną na ulicach i w strajkujących stoczniach. Dla ich wnuków jednak takie podejście do sprawy przestaje być oczywistością. Tylko nieco ponad połowa młodych Polaków (i trzy czwarte starszych) zgadza się ze stwierdzeniem, że demokracja jest zawsze najlepszym ustrojem. Różnica jest tu porównywalna z tą obserwowaną na Węgrzech. Prawie co trzeci młody Polak sądzi, że w niektórych sytuacjach lepszy byłby rząd niedemokratyczny. Wśród starszych – tylko co siódmy.

Za tymi danymi kryje się rozczarowanie, które wyróżnia Polskę na tle Europy. Aż 68 proc. młodych uważa, że partie polityczne nie dają im realnego wyboru (wśród starszych ten odsetek wynosi 58 proc.). Polska jest jedynym krajem w badaniu, w którym młodzi są w tej sprawie wyraźnie bardziej cyniczni od rodziców. Wszędzie indziej albo jest odwrotnie, albo różnicy nie ma.

Razem tworzy to niebezpieczną mieszankę: mniej lęku przed zagrożeniem z zewnątrz, mniej wiary w demokrację i przekonanie, że polityka nie daje realnego wyboru. Kto zaś nie widzi sensu w głosie wrzuconym do urny wyborczej, ten szuka sprawczości gdzie indziej. Gdzie? W polityce antysystemowej, w zamkniętych wspólnotach internetowych, a w skrajnych przypadkach – w przemocy.

Młodzi Polacy nie są straconym pokoleniem, ale potrzebujemy edukacji jak w Finlandii

Tego problemu nie da się rozwiązać, finansując kolejne inicjatywy fact-checkingowe czy przeprowadzając kilka kampanii o dezinformacji. Potrzebne są rozwiązania systemowe, a przede wszystkim – zmiany w edukacji, zaczynające się już w klasach wczesnoszkolnych. Dzieci powinny uczyć się, jak działają algorytmy, jak rozpoznać manipulację i dlaczego demokracja, która dla ich dziadków była marzeniem, nie jest dana raz na zawsze. Nie jako osobny przedmiot raz w roku, ale jako stały element nauki historii, języka polskiego czy wiedzy o społeczeństwie. Inne kraje – jak Finlandia – robią to od lat.

Przesadą byłoby mówić o straconym pokoleniu. To raczej pokolenie pozbawione kotwicy, jaką dla starszych była pamięć o tym, czym grozi utrata wolności. Pokolenie, które dorasta w świecie informacyjnego chaosu, nie zawsze potrafi odróżnić fakty od manipulacji. Jeśli państwo i szkoła nie pomogą mu odnaleźć punktów odniesienia, zrobią to inni, niekoniecznie w jego interesie.

Foto: mat.pras.