Marsz Młodych dla Europy w Warszawie
Foto: Rafał Guz, PAP
W październiku 2023 r. młodzi się zmobilizowali. W ostatnich wyborach prezydenckich również: frekwencja wśród wyborców w wieku od 18 do 29 lat wyniosła ponad 70 proc. Mobilizacja młodych Polaków jest jednak wyrazem protestu i zniechęcenia oraz rozczarowania tym, że ich potrzeby cały czas nie są zagospodarowane. Niewiele spośród stu konkretów (program wyborczy Koalicji Obywatelskiej – red.) dotyczyło ich bezpośrednio. A do Sejmu weszły tylko trzy osoby poniżej 30. roku życia.
Młodym Polakom towarzyszy poczucie, że polityka partyjna toczy się ponad ich głowami, a potwierdzają to jakościowe badania, które Fundacja Batorego przeprowadziła rok przed wyborami parlamentarnymi i krótko przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. W tym drugim przypadku rozmawialiśmy z wyborcami niezdecydowanymi oraz deklarującymi oddanie głosu na Sławomira Mentzena. Poczucie frustracji i zniechęcenia partyjną polityką nie osłabło, a raczej się nasiliło. Natomiast ciekawe jest to, że w ślad za tym nie idzie demobilizacja, lecz poszukiwanie politycznych alternatyw. Młodzi – wbrew wyobrażeniom, według których młody elektorat jest pasywny – są wyborcami zmotywowanymi do zmiany.
Myślenie o młodym pokoleniu, które ma wspólne poglądy na różne sprawy, jest nieprawdziwe. Można założyć, że młodzi zwolennicy lewicy mają więcej wspólnego ze starszymi progresywnymi wyborcami, niż ze swoimi rówieśnikami. Sami młodzi postulują, by nie myśleć o nich jako o grupie ze stałym zestawem poglądów. Wydaje się to oczywiste, jednak o tym zapominamy. Zakładamy, że skoro młodzi dorastali okresie, kiedy wydawało się, że polityka jest progresywna, to staną się bardziej kosmopolityczni, otwarci, a obecność Polski w Unii Europejskiej będą uważać za oczywistość. Ale to tak nie działa. Tym, co odróżnia młodych wyborców od starszych, jest nastawienie do polityki – są dużo bardziej nieufni; zwłaszcza do partii długo obecnych na scenie politycznej – chodzi o PiS i KO. To prawda, że w październiku 2023 r. młodzi dali Koalicji Obywatelskiej kredyt zaufania. Ale to już nieaktualne. Dzisiaj szukają alternatyw. I właśnie to poszukiwanie połączone ze sceptycyzmem, a nie konkretny zestaw poglądów, odróżnia ich od starszych wyborców.
Dr Paweł Marczewski, Fundacja Batorego
Istnieje przekonanie, że wiele instytucji publicznych zawodzi. Fundacja Ważne sprawy oraz More in Common opublikowały raport „Stan młodych 2025”, który pokazuje, co młodzi Polacy myślą o szkole. A ich opinia jest bardzo krytyczna. Nie chodzi o proste stwierdzenie „to strata czasu” albo „niczego się nie nauczyłem”. To raczej przekonanie, że szkoła nie odpowiada na wyzwania współczesności. Jest w ich oczach oderwana od realiów życia społecznego i zawodowego. Ich kontakt z państwem za pośrednictwem szkoły jest negatywny.
I najbardziej intensywny. W 2022 r. rozmawialiśmy z młodymi osobami zaangażowanymi w życie publiczne. Pytaliśmy, czy szkoła ich w tym zakresie wspierała. Najczęściej słyszeliśmy, że nie. Jeśli już, to nie szkoła, a raczej rówieśnicy – kolega z harcerstwa, Ochotniczej Straży Pożarnej lub młodzieżówki partyjnej.
Tym, co młodych zniechęca do państwa, są dalej kwestie życiowe, przede wszystkim mieszkaniowe. Brakuje również programów aktywizacji zawodowej – chodzi o wspieranie rozwoju zawodowego przez państwo. Podejmowane są próby, ale wysiłek w nie wkładany jest albo zbyt mały, albo propozycje są nietrafione.
Dodajmy do tego problemy strukturalne, które dotykają Polaków w każdym wieku – bo choć młodzi rzadziej się z tym spotykają, mają jednak świadomość np. stanu systemu ochrony zdrowia, a to ma wpływ na taki, a nie inny obraz państwa.
Zdaniem młodych Polaków państwo powinno działać lepiej, a ponieważ nie wierzą, że tak się stanie, ma więc nie przeszkadzać, a oni załatwią swoje sprawy sami. W tym kontekście zwróciłbym uwagę na nasilenie poglądów skrajnie wolnorynkowych wśród młodych osób w małych miejscowościach, bo dla nich państwo jest właśnie tym, co przeszkadza, a nie pomaga w rozwoju.
To bardzo ważne. Bariera rozwoju dla osoby, która przyjeżdża z mniejszej miejscowości do większej jest trudniejsza do pokonania. Wyniki egzaminów ośmioklasisty oraz matur pokazują, że są duże różnice pomiędzy szkołami publicznymi w mniejszych i większych ośrodkach. To prawda, zdarzają się w mniejszych miejscowościach szkoły świetne, ale jeśli już, to dzięki mądremu zarządzaniu na poziomie lokalnym. Brakuje natomiast odpowiedzi systemowej.
Codzienne – mieszkanie, praca, własny rozwój. Widziałbym sens w polityce wyrównującej szanse edukacyjne czy w mądrym systemie doradztwa zawodowego. Chodzi o rozwój polityk, które pozwoliłyby młodym myśleć o tym, że państwo ich realnie wspiera w codziennych wyborach.
Widzimy w badaniach różnice w ocenie własnej sytuacji życiowej oraz sytuacji w kraju pomiędzy tymi, którzy kończą liceum albo są już na studiach, a wchodzącymi na rynek pracy. Młodzi w wieku od 25 do 29 lat są nastawieni bardziej pesymistycznie. Moment zakończenia edukacji i usamodzielnienia jest uznawany za negatywny – to niepokojące, a wręcz niebezpieczne dla nas wszystkich. To zderzenie z realiami, narasta wówczas frustracja. Państwo powinno w konstruktywny sposób z tym się zmierzyć.
Dr Paweł Marczewski, Fundacja Batorego
Kiedy nie jest się już studentem z ubezpieczeniem, a więc atrakcyjnym dla przedsiębiorców pracownikiem, następuje trudny moment przejścia – mam wrażenie, że tu pojawia się poczucie bycia pozostawionym samym sobie, zwłaszcza jeśli ktoś nie pochodzi z zamożnej rodziny i nie może liczyć na wsparcie.
Narastające rozczarowanie państwem prowadzi do radykalizacji – „rozwalmy to państwo”, albo resentymentu – „inni mają lepiej”. W takich okolicznościach popularne stają się poglądy o demontowaniu państwa lub konkretnych instytucji, pożądany jest lider sprawczy.
Oczywiście, nie wszyscy młodzi reagują w ten sposób. Po drugiej stronie jest pełne spektrum postaw, nie tylko lewicowych. Odpowiedź na potrzebę zaangażowania i sprawczości znajdują na szczeblu lokalnym – młodzi, z którymi rozmawiamy, zaangażowani np. w OSP lub lokalną politykę, często mówią o tym, jak duże poczucie sprawczości daje takie zaangażowanie. To skłania do optymizmu: młodzi nie muszą być zatomizowani, skrajnie zindywidualizowani, szukają sposobu na współdziałanie.
Głównym partiom będzie dużo trudniej przekonywać młodych wyborców do siebie. Gra o młodych toczy się głównie pomiędzy Sławomirem Mentzenem a Adrianem Zandbergiem.
Do Konfederacji Korony Polskiej następuje przepływ wyborców raczej 30-letnich i starszych. Wyborcy Grzegorza Brauna to przeważnie osoby w średnim wieku, relatywnie dobrze zarabiające. Natomiast można sobie wyobrazić, że to przyszłość wyborców, którzy dzisiaj są przed 30-tką i weszli właśnie na rynek pracy – jeśli nikt nie zaproponuje im czegoś konkretnego. W kolejnych wyborach będą więc głosować na opcje radykalniejsze. Zyskają propozycje antysystemowe i polityka happeningu. Niekoniecznie dlatego, że wyborcy będą bardziej ksenofobiczni, ale po prostu będą chcieli wstrząsnąć systemem.
Część prawicy uważa, że Grzegorz Braun odstrasza od niej wyborców. Może też okazać się straszakiem dla tych młodych, którzy nie są przekonani do mainstreamowych partii liberalnych, takich jak Koalicja Obywatelska, ale z zaciśniętymi zębami po raz kolejny na nią zagłosują, by powstrzymać Konfederację Korony Polskiej. Powstaje przy tym pytanie, jak będzie rozwijała się propozycja lewicowa. Jestem ciekawy, jak polską scenę polityczną będzie długofalowo kształtować dyskusja o Państwowej Inspekcji Pracy, skoro rynek pracy jest dla nich bardzo ważny. Może się okazać, że będzie to wiatr w lewicowe żagle.
Dr Paweł Marczewski, Fundacja Batorego
Należałoby odpowiedzieć, że to zależy od branży, pomysłu na siebie, doświadczeń życiowych, pozycji startowej i tego, jaką pracę mieli rodzice. Dla istotnej części młodych osób – liczniejszej niż wśród starszych wyborców – etat pozostaje atrakcyjny. Jest gwarancją stabilizacji. To są te młode osoby, dla których ważniejszy jest dobrostan niż kariera. Dla nich dyskusja o PIP jest naprawdę ważna.
Dyskusja o demografii prowadzona jest w niepotrzebnie alarmistycznym tonie, bo mówienie o katastrofie jest kontrproduktywne – nie sprawi, że urodzi się więcej dzieci.
Foto: Paweł Krupecki
W debacie o przyczynach niskiej dzietności często szuka się jednego wyjaśnienia – dostępność żłobków, model podziału obowiązków pomiędzy młodymi rodzicami, styl życia itd. Wszystkie te czynniki mają znaczenie. Proponowałbym jednak zacząć od innego pytania i zastanowić się, czy instytucje społeczne w Polsce sprzyjają tworzeniu międzypokoleniowych sieci. Nie chodzi o rozmaite ulgi rodzinne czy Kartę Dużej Rodziny, ale raczej o przestrzenie, w których rodzice z dziećmi mogą się poznać nawzajem, wspierać, ale też spotkać się z osobami bez dzieci czy seniorami. Chodzi o to, aby światy rodzin z dziećmi i osób bezdzietnych nie były całkowicie odrębne, a posiadanie dzieci nie oznaczało zamknięcia w wąskim kręgu najbliższej rodziny czy innych rodziców w podobnym wieku.
Na pewno dla części młodych atrakcyjny jest styl, w jakim prowadzi politykę. Ale nie mam wrażenia, że to prezydent młodych, bo nie dostrzegam w jego ofercie polityk adresowanych do młodych i uwzględniających ich głos – łącznie z radą, która ma doradzać prezydentowi w sprawie dzietności.
Inaczej: wzrasta znaczenie młodych. Młodszych wyborców jest mniej niż starszych, więc nie zdecydują, ale mogą przechylić szalę.
dr Paweł Marczewski
Foto: Anna Liminowicz
Paweł Marczewski
Doktor socjologii, główny specjalista ds. projektów badawczych w forumIdei Fundacji im. Stefana Batorego. Członek Carnegie’s Civic Research Network, międzynarodowej grupy badaczek i badaczy analizujących przemiany globalnego społeczeństwa obywatelskiego. Członek redakcji „Przeglądu Politycznego”, stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego” oraz miesięcznika „Pismo”. Ostatnio wydał: „Resisting the illiberal turn in Poland, Slovenia and Slovakia” (współautorzy: Fedor Blaščák i Goran Forbici, Bratislava 2024), „Demokracja obywateli. Mobilizacje społeczne w latach 2015–2023” (Warszawa 2025)
