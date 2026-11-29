O śmierci amerykańskiego muzyka poinformowała w niedzielę jego agentka Katie Allen. „Mike Love zmarł dziś wieczorem w gronie rodziny. Jako ikona amerykańskiej kultury zostanie zapamiętany ze względu na swój wyjątkowy talent i inspirację, jaką był dla pokoleń muzyków. Doceniamy jego niezwykły wkład w amerykańską muzykę oraz radość, jaką czerpał z występowania przed swoimi ukochanymi fanami” – napisała w oświadczeniu.

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Jaka była przyczyna śmierci Mike'a Love'a?

Przyczyny śmierci artysty nie ujawniono. Wiadomo jednak, że w tym roku Love musiał odwołać wiele koncertów z powodu problemów zdrowotnych.

Czytaj więcej Kultura The Beach Boys wydali nową płytę w niemal oryginalnym składzie The Beach Boys zjednoczyli się na swoje 50-lecie i wydali album, który jest jak ich cała kariera: łączy beztroskę słonecznych plaż Kalifornii i peł...

Jak powstali The Beach Boys? Mike Love i bracia Wilsonowie

Zespół narodził się na początku lat 60. na kalifornijskich przedmieściach. Mike Love założył go razem ze swoimi kuzynami, a zarazem sąsiadami – braćmi Brianem, Carlem i Dennisem Wilsonami. Wkrótce dołączył do nich Al Jardine, przyjaciel rodziny, i w ciągu zaledwie kilku lat grupa zdobyła sławę na całym świecie. Jej znakiem rozpoznawczym stały się pogodne piosenki o surfingu, samochodach i dziewczynach.

Love był jedynym członkiem The Beach Boys, który znajdował się w składzie od samego początku działalności formacji, założonej w 1961 r.

Największe przeboje The Beach Boys. Rekord listy Billboard Hot 100

Do sukcesu poprowadziły zespół takie utwory jak „Surfin' U.S.A.”, „Fun Fun Fun”, „Don't Worry Baby”, „I Get Around”, „Help Me Rhonda”, „California Girls” czy „Good Vibrations”. W ciągu całej kariery aż 37 piosenek The Beach Boys trafiło do pierwszej czterdziestki notowania Billboard Hot 100 – to rekord wśród amerykańskich zespołów. Cztery z nich wspięły się na szczyt listy.

Grupa sprzedała na świecie ponad 100 mln płyt, co także plasuje ją w ścisłej czołówce wykonawców ze Stanów Zjednoczonych.

Konflikt Mike'a Love'a z Brianem Wilsonem. Spór trafił do sądu

Najlepszy okres The Beach Boys przypadł na pierwsze lata istnienia zespołu. Później – szczególnie od końca lat 70. – popularność grupy wyraźnie osłabła. Przyczynił się do tego m.in. konflikt między Love'em a Brianem Wilsonem, który w pewnym momencie znalazł nawet finał na sali sądowej.

W 2012 r. muzycy pogodzili się na potrzeby jubileuszu: z okazji 50-lecia zespołu Love, Brian Wilson i Jardine – czyli wszyscy żyjący wówczas członkowie oryginalnego składu – wyruszyli we wspólną trasę koncertową.

Kto z The Beach Boys jeszcze żyje? Z pierwszego składu został Al Jardine

Po śmierci Mike'a Love'a jedynym żyjącym muzykiem z pierwotnego składu The Beach Boys jest gitarzysta Al Jardine. On sam rozstał się jednak z zespołem w 1998 r., a później pojawiał się z nim na scenie tylko okazjonalnie – tak jak podczas wspomnianej trasy jubileuszowej.