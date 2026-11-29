Mike Love
O śmierci amerykańskiego muzyka poinformowała w niedzielę jego agentka Katie Allen. „Mike Love zmarł dziś wieczorem w gronie rodziny. Jako ikona amerykańskiej kultury zostanie zapamiętany ze względu na swój wyjątkowy talent i inspirację, jaką był dla pokoleń muzyków. Doceniamy jego niezwykły wkład w amerykańską muzykę oraz radość, jaką czerpał z występowania przed swoimi ukochanymi fanami” – napisała w oświadczeniu.
Przyczyny śmierci artysty nie ujawniono. Wiadomo jednak, że w tym roku Love musiał odwołać wiele koncertów z powodu problemów zdrowotnych.
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Zespół narodził się na początku lat 60. na kalifornijskich przedmieściach. Mike Love założył go razem ze swoimi kuzynami, a zarazem sąsiadami – braćmi Brianem, Carlem i Dennisem Wilsonami. Wkrótce dołączył do nich Al Jardine, przyjaciel rodziny, i w ciągu zaledwie kilku lat grupa zdobyła sławę na całym świecie. Jej znakiem rozpoznawczym stały się pogodne piosenki o surfingu, samochodach i dziewczynach.
Love był jedynym członkiem The Beach Boys, który znajdował się w składzie od samego początku działalności formacji, założonej w 1961 r.
Do sukcesu poprowadziły zespół takie utwory jak „Surfin' U.S.A.”, „Fun Fun Fun”, „Don't Worry Baby”, „I Get Around”, „Help Me Rhonda”, „California Girls” czy „Good Vibrations”. W ciągu całej kariery aż 37 piosenek The Beach Boys trafiło do pierwszej czterdziestki notowania Billboard Hot 100 – to rekord wśród amerykańskich zespołów. Cztery z nich wspięły się na szczyt listy.
Grupa sprzedała na świecie ponad 100 mln płyt, co także plasuje ją w ścisłej czołówce wykonawców ze Stanów Zjednoczonych.
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Najlepszy okres The Beach Boys przypadł na pierwsze lata istnienia zespołu. Później – szczególnie od końca lat 70. – popularność grupy wyraźnie osłabła. Przyczynił się do tego m.in. konflikt między Love'em a Brianem Wilsonem, który w pewnym momencie znalazł nawet finał na sali sądowej.
W 2012 r. muzycy pogodzili się na potrzeby jubileuszu: z okazji 50-lecia zespołu Love, Brian Wilson i Jardine – czyli wszyscy żyjący wówczas członkowie oryginalnego składu – wyruszyli we wspólną trasę koncertową.
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Po śmierci Mike'a Love'a jedynym żyjącym muzykiem z pierwotnego składu The Beach Boys jest gitarzysta Al Jardine. On sam rozstał się jednak z zespołem w 1998 r., a później pojawiał się z nim na scenie tylko okazjonalnie – tak jak podczas wspomnianej trasy jubileuszowej.
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