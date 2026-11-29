Lider izraelskiej partii arabskiej Raam, Mansur Abbas, potwierdził w sobotę, że jego ugrupowanie uznaje Hamas za organizację terrorystyczną. Deklaracja usuwa jedną z głównych przeszkód na drodze do współpracy Raam z blokiem Gadiego Eisenkota, który próbuje sformować nowy rząd.

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Partia arabska w Izraelu: Hamas to organizacja terrorystyczna. Koalicja z Eisenkotem coraz bliżej

Dotychczas polityk potępiał działania Hamasu jako akty terroryzmu, ale unikał jednoznacznego określenia statusu samej organizacji. Tłumaczył, że kwestia ta jest wykorzystywana do celów politycznych, a on sam nie chce, by jego deklaracja posłużyła do usprawiedliwiania izraelskich działań wojennych wymierzonych w palestyńskich cywilów w Strefie Gazy.

Uznanie Hamasu za organizację terrorystyczną i zobowiązanie się do likwidacji jego potencjału militarnego oraz struktur władzy w Strefie Gazy to jeden z czterech warunków, jakie Eisenkot postawił potencjalnym koalicjantom.

Pozostałe dotyczą uznania żydowskiego i demokratycznego charakteru Izraela, poszanowania wartości zawartych w deklaracji niepodległości oraz powszechnego obowiązku służby wojskowej.

Według wcześniejszych doniesień Kanału 12 w przypadku wejścia do koalicji rządowej Raam zobowiązał się również do przestrzegania dyscypliny koalicyjnej, także w kwestiach bezpieczeństwa. W zamian zabiega o stanowiska ministerialne oraz wielomiliardowe inwestycje w miejscowościach arabskich.

Wybory w Izraelu bez rozstrzygnięcia

Wybory parlamentarne z 27 października nie przyniosły rozstrzygnięcia. Ani blok partii skupionych wokół premiera Benjamina Netanjahu, ani blok partii pod przewodnictwem byłego szefa sztabu armii Gadiego Eisenkota nie uzyskał większości w 120-osobowym Knesecie.

Negocjacje koalicyjne prowadzone przez Eisenkota, któremu prezydent powierzył misję sformowania rządu, nie przyniosły dotąd przełomu. Ewentualne przystąpienie Raam do koalicji nie zapewniłoby jej jeszcze większości parlamentarnej.

Arabowie stanowią ok. 20 proc. ludności Izraela. Choć jako obywatele dysponują takimi samymi prawami jak Żydzi, od lat doświadczają dyskryminacji m.in. w dostępie do zasobów publicznych. Udział partii palestyńskich w rządzie pozostaje w izraelskiej polityce w dużej mierze tabu, m.in. ze względu na głęboką nieufność części żydowskiego społeczeństwa wobec tych ugrupowań.

Przed wyborami większość partii opozycyjnych wykluczała współpracę z ugrupowaniami arabskimi. Netanjahu i jego partia Likud uczynili perspektywę powstania rządu zależnego od ich poparcia jednym z głównych motywów kampanii wyborczej, przedstawiając taki scenariusz jako zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.