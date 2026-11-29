Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5 nawiedziło w sobotę przed południem czasu lokalnego południową Kalifornię. Nie ma informacji o poszkodowanych ani poważnych zniszczeniach – podała agencja AP. Epicentrum wstrząsu znajdowało się około 5 km od Manhattan Beach, zamożnego nadmorskiego miasta położonego na południowy zachód od centrum Los Angeles. Po głównym wstrząsie nastąpiły dziesiątki wstrząsów wtórnych.

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Trzęsienie ziemi w Kalifornii. Służby sprawdzają straty

Straż pożarna w Los Angeles na krótko uruchomiła procedury kryzysowe przewidziane na wypadek trzęsienia ziemi. Skierowano pracowników lokalnych jednostek do sprawdzenia infrastruktury pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Po ustaleniu, że w mieście nie odnotowano zniszczeń ani obrażeń, służby powróciły do normalnego trybu działania.

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Na zdjęciach i nagraniach z międzynarodowego lotniska w Los Angeles widać popękane okna.

Kalifornia jest poprzecinana uskokami tektonicznymi, dlatego trzęsienia ziemi są tam częstym zjawiskiem, choć wiele z nich jest zbyt słabych, by można je było odczuć.

Tym razem jednak wstrząsy zakłóciły świąteczny weekend mieszkańcom gęsto zaludnionej południowej Kalifornii. Jak przekazała AP, było to najsilniejsze trzęsienie ziemi w tym regionie od 2014 roku.