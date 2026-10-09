Według amerykańskiej służby geologicznej trzęsienie miało magnitudę 7,7. Instytut Nauk o Ziemi Uniwersytetu Panamskiego oszacował ją natomiast na 7,2. Epicentrum wstrząsu znajdowało się na małozaludnionym obszarze, w pobliżu gminy La Pitaloza w prowincji Herrera.

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Wstrząs był odczuwalny w stolicy Panamy, jak również w sąsiedniej Kostaryce. Według Instytutu Nauk o Ziemi w Panamie odnotowano ponad 45 wstrząsów wtórnych, z których największy miał magnitudę 6,4.

Początkowo amerykański system ostrzegający przed tsunami wydał alert dotyczący możliwych fal na wybrzeżach Panamy i kilku innych krajów, ale później ten alert odwołano. Swoje ostrzeżenia wydały również władze Chile i Salwadoru, ale również one zostały odwołane.

Zawalony hotel i ewakuacje. Szkoły odwołują zajęcia

Według panamskiej telewizji TVN w wyniku trzęsienia zawalił się hotel w mieście Penonome w środkowej części kraju. Odnotowano też uszkodzenia jednego z kościołów i siedziby lokalnych władz.

Nie pojawiły się jak dotąd doniesienia o zabitych, rannych ani uwięzionych pod gruzami. W różnych częściach kraju zastosowano natomiast protokoły ewakuacji budynków. W związku z kataklizmem resort edukacji ogłosił odwołanie popołudniowych zajęć w szkołach.

Największe lotnisko Panamy, międzynarodowy port lotniczy Tocumen, ogłosiło tymczasowe wstrzymanie działalności i ewakuację pasażerów w ramach środków ostrożności. Lotnisko wznowi pracę, gdy zweryfikowane zostaną warunki bezpieczeństwa – napisano w komunikacie.

Samoloty lecące do Panamy przekierowano na inne lotniska, między innymi w Kolumbii – poinformował panamski urząd ds. lotnictwa cywilnego.

Co z Kanałem Panamskim? Jest oświadczenie

Zarząd Kanału Panamskiego ogłosił natomiast, że ta kluczowa dla międzynarodowego handlu przeprawa działa normalnie. Dodał, że uruchomione zostały protokoły na wypadek sytuacji kryzysowych, a ekipy techniczne sprawdzają, czy nie doszło do uszkodzeń.

Władze Kolumbii, Chile i Gwatemali wyraziły gotowość do udzielenia Panamie pomocy po kataklizmie.

Na najbliższy poniedziałek zaplanowano w Panamie ogólnokrajowe ćwiczenia, by przetestować gotowość kraju do radzenia sobie w przypadku trzęsienia ziemi.

Potężne trzęsienia ziemi nawiedziły w tym roku Wenezuelę i Kolumbię. W czerwcu w wyniku podwójnego trzęsienia w Wenezueli zginęło według oficjalnych danych co najmniej 6,4 tys. osób. Sierpniowe trzęsienie ziemi w Kolumbii doprowadziło do śmierci około 300 osób.