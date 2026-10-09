Według amerykańskiej służby geologicznej trzęsienie miało magnitudę 7,7. Instytut Nauk o Ziemi Uniwersytetu Panamskiego oszacował ją natomiast na 7,2. Epicentrum wstrząsu znajdowało się na małozaludnionym obszarze, w pobliżu gminy La Pitaloza w prowincji Herrera.
Wstrząs był odczuwalny w stolicy Panamy, jak również w sąsiedniej Kostaryce. Według Instytutu Nauk o Ziemi w Panamie odnotowano ponad 45 wstrząsów wtórnych, z których największy miał magnitudę 6,4.
Początkowo amerykański system ostrzegający przed tsunami wydał alert dotyczący możliwych fal na wybrzeżach Panamy i kilku innych krajów, ale później ten alert odwołano. Swoje ostrzeżenia wydały również władze Chile i Salwadoru, ale również one zostały odwołane.
Czytaj więcej
W piątek w pobliżu południowego wybrzeża Panamy, na głębokości 10 km, wystąpiło silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,6 – poinformowała amerykańsk...
Według panamskiej telewizji TVN w wyniku trzęsienia zawalił się hotel w mieście Penonome w środkowej części kraju. Odnotowano też uszkodzenia jednego z kościołów i siedziby lokalnych władz.
Nie pojawiły się jak dotąd doniesienia o zabitych, rannych ani uwięzionych pod gruzami. W różnych częściach kraju zastosowano natomiast protokoły ewakuacji budynków. W związku z kataklizmem resort edukacji ogłosił odwołanie popołudniowych zajęć w szkołach.
Największe lotnisko Panamy, międzynarodowy port lotniczy Tocumen, ogłosiło tymczasowe wstrzymanie działalności i ewakuację pasażerów w ramach środków ostrożności. Lotnisko wznowi pracę, gdy zweryfikowane zostaną warunki bezpieczeństwa – napisano w komunikacie.
Samoloty lecące do Panamy przekierowano na inne lotniska, między innymi w Kolumbii – poinformował panamski urząd ds. lotnictwa cywilnego.
Czytaj więcej
Do 250 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar trzęsienia ziemi, które w poniedziałek nawiedziło zachodnią Kolumbię – podała agencja Reutera. Trwa akcja...
Zarząd Kanału Panamskiego ogłosił natomiast, że ta kluczowa dla międzynarodowego handlu przeprawa działa normalnie. Dodał, że uruchomione zostały protokoły na wypadek sytuacji kryzysowych, a ekipy techniczne sprawdzają, czy nie doszło do uszkodzeń.
Władze Kolumbii, Chile i Gwatemali wyraziły gotowość do udzielenia Panamie pomocy po kataklizmie.
Na najbliższy poniedziałek zaplanowano w Panamie ogólnokrajowe ćwiczenia, by przetestować gotowość kraju do radzenia sobie w przypadku trzęsienia ziemi.
Potężne trzęsienia ziemi nawiedziły w tym roku Wenezuelę i Kolumbię. W czerwcu w wyniku podwójnego trzęsienia w Wenezueli zginęło według oficjalnych danych co najmniej 6,4 tys. osób. Sierpniowe trzęsienie ziemi w Kolumbii doprowadziło do śmierci około 300 osób.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas