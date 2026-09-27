Jak podał Reuters, w Indiach rannych zostało 46 osób, a wiele budynków mieszkalnych zostało uszkodzonych. Komisarz ds. pomocy stanowej dla położonego na północy Uttar Pradesh, Hrishikesh Bhaskar Yashod, poinformował w piątek, że opady deszczu w regionie sięgnęły 66,5 mm, podczas gdy średnia sezonowa dla tego okresu wynosi 7,6 mm. Oznacza to wzrost opadów o 775 proc.

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Poziom wody w rzekach w Nepalu wciąż rośnie

Z kolei władze Nepalu ostrzegły w tym tygodniu, że gwałtowne powodzie mogą dotknąć 49 z 77 dystryktów kraju. Reuters informuje, że ponad połowa z nich jest narażona na wysokie ryzyko wystąpienia powodzi lub gwałtownych zalań, ponieważ poziom wody w głównych rzekach i ich dopływach wciąż rośnie.

Rzecznik Krajowego Organu ds. Zarządzania Kryzysowego i Zmniejszania Ryzyka Katastrof, Shanti Mahat, wezwał mieszkańców dystryktów Rasuwa i Nuwakot do zachowania czujności. Dodał, że obecnie te regiony nie są uznawane za obszary wysokiego ryzyka.

Do tej pory w wyniku wrześniowej powodzi w Nepalu zginęło 14 osób, a 11 uznaje się za zaginione.

Według danych indyjskiego dziennika "Hindu" w sierpniu z powodu powodzi w Nepalu zginęło ponad 1450 osób, a tysiące wciąż są uznawane za zaginione.