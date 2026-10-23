W mieście Nagqu położonym w Tybetańskim Regionie Autonomicznym zawalić miały się setki budynków mieszkalnych. Z informacji przekazywanych przez lokalne władze wynika, że zawaliło się co najmniej 339 domów i 20 budynków gospodarczych.

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Trzęsienie ziemi w Tybecie. Do akcji ratunkowej skierowano 1 600 osób

Do akcji ratunkowej skierowano ponad 1 600 osób. W rejon trzęsienia ziemi dostarczono 1 000 modułów mieszkalnych z prefabrykatów, ok. 3 tysięcy namiotów i łóżek polowych, a także latarki i zimową odzież. W rejon, w którym doszło do trzęsienia ziemi, skierowano ponad 350 strażaków i ratowników i 83 jednostki sprzętu ratowniczego.

Amerykańska służba geologiczna USGS podaje, że do trzęsienia ziemi doszło w czwartek o godzinie 22.33 czasu lokalnego (w Polsce była wtedy 16.33). Epicentrum znajdowało się niespełna 200 km na północny-wschód od Nagqu. Hipocentrum miało znajdować się na głębokości 18 km. Rejon, nawiedzony przez trzęsienie ziemi, jest położony na wysokości niemal 5 tysięcy metrów.

Po pierwotnym trzęsieniu ziemi doszło do co najmniej siedmiu wstrząsów wtórnych o magnitudzie od 4,3 do 5,2. Hipocentrum wszystkich tych wstrząsów znajdowało się na głębokości ok. 10 km.

Prezydent Chin Xi Jinping nakazał podjęcie wszystkich możliwych wysiłków, by udzielić pomocy mieszkańcom nawiedzonego przez trzęsienie ziemi Tybetu. W wydanym przez niego oświadczeniu prezydent zwraca uwagę, że w rejonie, w którym doszło do trzęsienia ziemi, utrzymują się niskie temperatury.

Xi polecił także pilne „dostarczenie środków niezbędnych do akcji ratunkowej, przeniesienie poszkodowanych mieszkańców w bezpieczne miejsca i zapewnienie im zakwaterowania oraz naprawę zniszczonej infrastruktury”.

Do podjęcia pilnych działań w związku z trzęsieniem ziemi wezwał też premier Chin Li Qiang.

Problemy z łącznością w części Tybetu, która odczuwa skutki trzęsienia ziemi

Chińska agencja Xinhua podaje, że w niektórych częściach Tybetu, które odczuły skutki trzęsienia ziemi, doszło do zakłóceń w funkcjonowaniu łączności. Lokalne linie kolejowe podjęły działania, by zatrzymać pociągi przejeżdżające przez region nawiedzony trzęsieniem ziemi.

Trzęsienie ziemi spowodowało też zejście lawin skalnych. Xinhua podaje, że w rejonie nawiedzonym przez trzęsienie ziemi w ciągu najbliższych trzech dni ma dojść do opadów śniegu.

Chińska telewizja CCTV podaje, że trzęsienie ziemi, które nawiedziło Tybet, było najsilniejszym trzęsieniem ziemi w tym rejonie od co najmniej pięciu lat.

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