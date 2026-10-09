Według danych Służby Geologicznej Stanów Zjednoczonych (USGS), wczesnym popołudniem w piątek Panamą wstrząsnęło trzęsienie ziemi o wstępnie określonej magnitudzie 7,7.

Reklama Reklama

Wstrząs nastąpił w piątek, 9 października, o godzinie 12:56 czasu lokalnego. Według wstępnych danych agencji, epicentrum znajdowało się około 14,5 km na południowy zachód od Pitaloza Arriba, a ognisko wstrząsu zlokalizowano na głębokości około 33 km. Początkowo USGS odnotowało magnitudę 8,0, jednak później skorygowano ją do 7,7.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: An earthquake of magnitude 8.0 just occurred in Panama City, Panama https://t.co/NME4xEcBbV</p>— World Source News (@Worldsource24) <a href="https://x.com/Worldsource24/status/2108630949109936212?ref_src=twsrc%5Etfw">October 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Nie potwierdzono dotąd informacji o skali zniszczeń ani o ewentualnych ofiarach.

Ostrzeżenie o tsunami

Pacyficzne Centrum Ostrzegania przed Tsunami (Pacific Tsunami Warning Center) przy Narodowej Służbie Pogodowej (NWS) w Honolulu poinformowało, że ze względu na parametry wstępne trzęsienia ziemi istnieje ryzyko wystąpienia fal tsunami na szerokim obszarze wzdłuż wybrzeży Panamy, Kolumbii, Kostaryki, Ekwadoru, Peru, Nikaragui, Gwatemali, Salwadoru i Meksyku. Podane parametry wielkości i lokalizacji są wstępne i mogą ulec zmianie w miarę analizy przez naukowców dodatkowych danych sejsmicznych.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr">[#P

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">⭕ ACTUALIZACIÓN | La Alerta de tsunami tras el terremoto 7,6 en Panamá abarca Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México 📲 Aquí nuestra cobertura https://t.co/9EI7KaxWp8 https://t.co/VgbUun15Xp</p>— EL PAÍS México (@elpaismexico) <a href="https://x.com/elpaismexico/status/2108633009817899210?ref_src=twsrc%5Etfw">October 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> anama/#Earthquake] ⚡️🇵🇦 Séisme de magnitude 7,6 au Panama, menace de tsunami sur le Pacifique Un séisme de magnitude 7,6 a frappé le sud du Panama vendredi 9 octobre 2026 à 17 h 56 UTC, près de Pitaloza Arriba, à une dizaine de kilomètres de profondeur. La secousse, d’abord estimée à 8,0, a été ressentie jusqu’à Panama City et au Costa Rica, provoquant des évacuations et des dégâts matériels limités. Le canal de Panama a indiqué poursuivre ses opérations. Le Pacific Tsunami Warning Center (NOAA) a signalé un risque de vagues de 1 à 3 mètres sur certaines côtes panaméennes et de 0,3 à 1 mètre en Équateur. Ailleurs en Amérique latine, les hauteurs prévues restent inférieures à 30 centimètres. Aucune menace n’est signalée pour la côte ouest des États-Unis.</p>— X⚡️INFOLIVE (@xinfolive) <a href="https://x.com/xinfolive/status/2108631278643708230?ref_src=twsrc%5Etfw">October 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>