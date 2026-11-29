Obejrzałem ostatnio rozmowę wychowawczą, jaką po przegranym meczu z piłkarzami Widzewa Łódź (jednymi z najlepiej opłacanych i przy okazji najgorzej grających w Polsce) przeprowadzili ich kibice. „Na was już nawet przekleństw nie ma. Wstyd za wami jeździć. Wstyd wam kibicować. (Tu krótka pauza, podczas której mimo wszystko następuje nerwowe poszukiwanie jakiegoś adekwatnego wulgaryzmu, zakończona westchnieniem zrezygnowania). Wstyd. Po prostu wstyd”.

Żadnego wyciągu z CV matek piłkarzy. Żadnych diagnoz ortopedycznych czy psychiatrycznych sformułowanych w fachowej łacinie. Tylko wstyd. Ale czy może być coś więcej niż on?