Jak donosi „New York Times”, FIFA powołała niedawno komisję, której zadaniem ma być analiza okoliczności ustanowienia pokojowej nagrody oraz zasadności jej dalszego istnienia. Trzej anonimowi wysokiej rangi działacze organizacji, na których powołuje się „NYT”, twierdzą, że FIFA skłania się ku likwidacji nagrody lub zmianie jej formuły.

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W 2025 roku laureatem nagrody został prezydent USA Donald Trump.



Pokojowa nagroda FIFA do likwidacji, Trump jedynym laureatem

Zdaniem dwóch ze wspomnianych działaczy, ponowne rozważanie sensu istnienia takiej nagrody ma związek z szerzej zakrojonymi obawami organizacji o bliskie relacje między jej przewodniczącym Giannim Infantino a prezydentem USA Donaldem Trumpem. Pojawiły się także pytania o to, komu można by wręczać tego typu nagrodę w przyszłości. W przypadku jej likwidacji, Trump stałby się pierwszym i ostatnim laureatem nagrody w historii.

Pytana przez „NYT” FIFA odmówiła komentarza, wskazując, że decyzja zostanie podjęta „w stosownym czasie”. Z kolei Biały Dom, jak twierdzi „NYT”, nie odpowiedział na prośbę o komentarz.

Nagroda Pokojowa FIFA, czyli jak Donald Trump nie dostał pokojowego Nobla

Gianni Infantino, przewodniczący FIFA, ustanowił nagrodę w 2025 roku, niedługo po tym, jak pokojowego Nobla otrzymała Maria Corina Machado, aktywistka z Wenezueli. W grudniu tego samego roku, podczas ceremonii losowania grup do mistrzostw świata w piłce nożnej, Infantino osobiście wręczył wyróżnienie Donaldowi Trumpowi. Ten ostatni stwierdził, że ta nagroda to „jeden z największych zaszczytów w jego życiu”.