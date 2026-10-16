Decyzja o przyznaniu Donaldowi Trumpowi pierwszej w historii Pokojowej Nagrody FIFA znalazła się pod lupą władz organizacji. Jak poinformowano po spotkaniach Rady FIFA w Zurychu, analizą zajmie się komisja ds. odpowiedzialności społecznej w futbolu. Ma ona ocenić zarówno okoliczności ustanowienia wyróżnienia, jak i wybór amerykańskiego prezydenta na jego pierwszego laureata – relacjonuje amerykański „Newsweek”.

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– Zdecydowano, że komisja ds. odpowiedzialności społecznej w futbolu zajmie się analizą tej sprawy. Decyzja zostanie następnie podjęta na kolejnym posiedzeniu Rady FIFA – powiedział Gianni Infantino, cytowany przez „USA Today”.

Według FIFA rozstrzygnięcia dotyczące przyszłości nagrody mają zapaść w grudniu. Przegląd jest częścią szerszej oceny decyzji zarządczych podjętych podczas prezydentury Infantino, w tym działań związanych z organizacją mistrzostw świata w 2026 roku.

Pokojowa Nagroda FIFA. Wręczono ją Trumpowi podczas losowania mundialu

Pokojowa Nagroda FIFA, uznawana za autorski projekt Gianniego Infantino, została oficjalnie ogłoszona w listopadzie 2025 roku, gdy już było wiadomo, że wbrew oczekiwaniom Donalda Trumpa nie został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla, o którą wprost zabiegał. Infantino uzasadniał jej ustanowienie potrzebą doceniania osób, które przyczyniają się do kończenia konfliktów i zbliżania ludzi w imię pokoju.

Miesiąc później szef FIFA wręczył pierwsze wyróżnienie Donaldowi Trumpowi podczas ceremonii losowania grup mistrzostw świata w 2026 roku. Obaj wystąpili wówczas wspólnie, a amerykański prezydent otrzymał trofeum i medal.

- To nagroda dla pana. To pana Pokojowa Nagroda – powiedział Infantino, wręczając Trumpowi trofeum oraz medal.

– To naprawdę jeden z największych zaszczytów w moim życiu – odpowiedział Trump. Przekonywał również, że za jego prezydentury Stany Zjednoczone przyczyniły się do uratowania milionów istnień ludzkich. Ocenił też, że świat stał się bezpieczniejszy.

FIFA argumentowała, że Trump odegrał istotną rolę w doprowadzeniu do zawieszenia broni między Izraelem a Palestyńczykami oraz w działaniach na rzecz pokoju w innych regionach. W uzasadnieniu odwoływano się między innymi do porozumienia o zawieszeniu broni i wymianie zakładników zawartego przez Izrael i Hamas w październiku 2025 roku.

Kontrowersje wokół politycznej neutralności FIFA

Uhonorowanie Trumpa wywołało pytania o zasadność ustanowienia nagrody pokojowej przez organizację sportową deklarującą polityczną neutralność, a także o kryteria wyboru laureata. Brytyjska organizacja praw człowieka FairSquare zwróciła się do komisji etyki FIFA o zbadanie sprawy pod kątem ewentualnego naruszenia zasad bezstronności politycznej przez Infantino.

Szef FIFA bronił swojej decyzji w wywiadzie dla Sky News na początku lutego 2026 roku, kilka tygodni przed rozpoczęciem wojny z Iranem. Twierdził wówczas, że Trump odegrał kluczową rolę w rozwiązywaniu konfliktów i ratowaniu ludzkiego życia. Wyraził również przekonanie, że amerykański prezydent w przyszłości otrzyma Pokojową Nagrodę Nobla.

Teraz FIFA ma przeanalizować wszystkie aspekty własnego wyróżnienia. Wiceprezeska federacji Debbie Hewitt, cytowana przez BBC, zapowiedziała, że ocenie podlegać będą między innymi okoliczności powstania nagrody, zasadność jej ustanowienia, sposób przyznania, osoby odpowiedzialne za tę decyzję oraz to, czy należy ją całkowicie wycofać, czy może zreformować.

Nie tylko nagroda. Pod lupą także inne decyzje Infantino

Przegląd obejmie również inne kontrowersyjne kwestie związane z kierownictwem FIFA. Jedną z nich jest zawieszenie kary jednego meczu dla Folarina Baloguna, reprezentanta Stanów Zjednoczonych. Według doniesień decyzja ta miała nastąpić po sygnałach ze strony amerykańskiego prezydenta.

Kolejnym tematem jest projekt „Forward Enterprise”, który zakładał prywatyzację operacji związanych z organizacją mistrzostw świata. Plan został ostatecznie porzucony.

Jak przekazała FIFA, dalsze informacje dotyczące wyników analiz i ewentualnych decyzji mają zostać przedstawione w grudniu.