Amerykański dziennik opisuje przykład Wadima Moszkowicza, byłego członka izby wyższej rosyjskiego parlamentu, Rady Federacji, i właściciela jednego z największych rosyjskich holdingów rolnych Rusagro. Mimo długoletniej lojalności wobec Putina Moskowicz stanął w lipcu przed sądem w związku z postawionymi mu zarzutami oszustw i wręczania łapówek, a jego warty 7 mld dolarów majątek został skonfiskowany.

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Kreml konfiskuje majątki rosyjskich oligarchów

Jak pisze „WSJ”, obecnie nawet ci, których uważa się za lojalnych wobec Kremla, przekonują się, że ich przedsiębiorstwa nie są już bezpieczne, gdyż Kreml poszukuje nowych sposobów na pokrycie rosnących kosztów wojny. – Tort (do podziału) się kurczy, więc grupy najbardziej zbliżone do Kremla próbują pochłonąć to, co zostało – powiedział gazecie Andriej Jakowlew, rosyjski ekonomista i wykładowca Wolnego Uniwersytetu w Berlinie.

Dziennik przywołuje dane moskiewskiej agencji ekonomicznej AK&M, według której w bieżącym roku same tylko konfiskaty prywatnych aktywów stanowiły 40 proc. wartości wszystkich fuzji i przejęć w Rosji. To oznacza wzrost z ponad 20 proc. w 2023 r. i 7 proc. w 2024 r.

Innymi przykładami oligarchów lojalnych wobec Kremla, którym w ostatnich miesiącach odebrano majątki, są Konstantin Strukow, deputowany rządzącej partii Jedna Rosja i do niedawna właściciel jednej z największych w kraju firm wydobywających złoto, Jużurałzołoto, i były sędzia Sądu Najwyższego Wiktor Momotow, któremu skonfiskowano prawie sto nieruchomości.

Majątki oligarchów trafiają do ludzi Putina

Majątek może być zajęty na różne sposoby, jednak rosyjscy ekonomiści twierdzą, że w wielu przypadkach opiera się to na sfabrykowanych lub zmyślonych zarzutach. Przejęte aktywa mogą następnie zostać przekazane państwu, które czerpie zyski z ich sprzedaży. Choć majątek zajęty przez rosyjską Prokuraturę Generalną teoretycznie powinien być sprzedawany na otwartej aukcji osobie oferującej najwyższą cenę, ponad 90 proc. przejętego majątku trafia do korporacji państwowych lub długoletnich przyjaciół Putina – powiedział cytowany przez „WSJ” Arnold Chaczaturow, szef niezależnego Centrum Danych i Badań nad Rosją (CEDAR).

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Przykładem jest np. rosyjski oddział producenta opakowań Aptar, który w zeszłym roku odnotował przychody w wysokości ponad 20 mln dolarów. Na mocy dekretu Putina firma została przekazana w ręce spółki kierowanej przez siostrzeńca Ramzana Kadyrowa, watażki stojącego na czele Czeczenii.

Nowy dekret Putina przyspieszy nacjonalizację?

Jak podkreśla „WSJ”, nacjonalizacja może jeszcze przyspieszyć po tym, gdy Putin podpisał w sierpniu nowy dekret, zezwalający państwu na tymczasowe przejęcie kontroli nad kluczową infrastrukturą – w tym rafineriami, sieciami telekomunikacyjnymi oraz obiektami przemysłowymi i logistycznymi – w przypadku, gdyby ich właściciele nie zapewnili im ochrony przed ukraińskimi dronami. Z danych rosyjskiego rządu wynika, że na mocy nowego zarządzenia nie przejęto jeszcze żadnej firmy, ale można je zastosować do co najmniej 167 obiektów należących do prywatnych przedsiębiorstw.