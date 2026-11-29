Jarosław Kaczyński podziękował uczestnikom zgromadzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym. Szczególne znaczenie przypisał działalności Telewizji Republika i klubów „Gazety Polskiej”.

Reklama Reklama

– Robicie, panie i panowie, wspaniałą robotę dla Polski. Walczycie o Polskę, o wolność i suwerenność, a także o wszystko to, co tworzy Polskę suwerenną i demokratyczną – powiedział prezes PiS.

Jarosław Kaczyński zapowiada zmiany w konstytucji

Zdaniem Kaczyńskiego Trybunał Konstytucyjny odgrywa kluczową rolę w ochronie praworządności. Prezes PiS zapowiedział, że po zmianie władzy konieczne będzie wzmocnienie mechanizmów kontroli konstytucyjności prawa.

– Trybunał Konstytucyjny jest tą ostatnią barykadą, która broni praworządności. To nie jest sąd nad ludźmi, to jest sąd nad prawem – stwierdził.

Prezes PiS przekonywał, że jego ugrupowanie i środowiska skupione wokół prawicy mają przed sobą jeszcze długą drogę do zwycięstwa. Odniósł się również do relacji Polski z Niemcami.

– Niemcy już nam napomagali w historii. Relacje między państwami są twarde, jest dużo poklepywań, ale ważne są interesy, a interesów Polski może bronić tylko patriotyczna władza – powiedział.

Zwracając się do uczestników zgromadzenia, Kaczyński nazwał ich polską elitą.

Jarosław Kaczyński chce stworzenia ruchu obrony wyborów

Prezes PiS zaapelował o mobilizację wyborców prawicy. Zapowiedział konieczność stworzenia silnego ruchu obrony wyborów i zwrócił uwagę na problem absencji wyborczej wśród sympatyków jego ugrupowania.

– Trzeba stworzyć mocny ruch obrony wyborów. Trzeba zwalczyć to, co często nas gubi. Wielu ludzi, którzy myślą tak jak my, z różnych powodów do wyborów nie idzie – mówił. – Zwyciężymy i będzie to zwycięstwo na miarę 1989 roku, a może jeszcze na większą miarę – dodał.

Kaczyński oskarżył swoich przeciwników politycznych o podporządkowywanie Polski interesom innych państw.

– Tamci chcą Polski pod butem niemieckim, a być może niemiecko-rosyjskim – stwierdził. Jednocześnie zaznaczył, że nie kwestionuje legalności obecnego rządu, choć określił go mianem „rządu narzuconego”.

Prezes PiS zapowiedział również rozliczenie osób, które jego zdaniem ponoszą odpowiedzialność za działania obecnej władzy. Przekonywał, że nie powinny one liczyć na przebaczenie, zachowanie zdobytego majątku ani kolejne nagrody.

– Żadnych resetów. Wolna Polska, sprawiedliwa Polska – powiedział Kaczyński.