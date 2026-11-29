Władze wschodniej Libii zapowiedziały, że będą domagać się od Ukrainy odszkodowania za atak dronów na port w Bengazi, do którego doszło 22 listopada. Minister spraw zagranicznych wschodniolibijskiej administracji Abd al-Hadi al-Huwajdż poinformował, że roszczenia obejmą rekompensaty dla rodzin zabitych i rannych, a także odszkodowania za uszkodzenia infrastruktury portowej i straty przedsiębiorstw.

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– Rząd ma pełne prawo dochodzić odszkodowania i reparacji za te ataki – powiedział al-Huwajdż w rozmowie z agencją RIA Nowosti. Minister poinformował również, że premier Osama Hammad skierował oficjalną skargę do ONZ i Rady Bezpieczeństwa.

Ukraina potwierdziła atak na port w Bengazi

Ukraina przyznała się do przeprowadzenia operacji. Prezydent Wołodymyr Zełenski i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowali, że w wyniku ataku dronów morskich zatopiona została rosyjska korweta „Mercury”, a statek transportowy „Angara” został trafiony.

W wyniku ukraińskiego ataku zginęło dwóch żołnierzy marynarki wojennej Libijskiej Armii Narodowej. Według agencji Reutera rannych zostało 10 obywateli Rosji i Libii. Libijskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zażądało od Kijowa oficjalnych wyjaśnień.

Al-Huwajdż podkreślił, że libijskie władze uważają, iż mają podstawy do dochodzenia odszkodowania na mocy prawa międzynarodowego.

Atak na Bengazi wywołał napięcia między Włochami a Ukrainą

W piątek premier Włoch Giorgia Meloni przeprowadziła napiętą rozmowę z Wołodymyrem Zełenskim w związku z ukraińską operacją przeciwko rosyjskim jednostkom u wybrzeży Libii, o której Kijów nie uprzedził europejskich partnerów. Zdaniem włoskich władz takie działania zagrażają bezpieczeństwu regionu i grożą rozszerzeniem wojny na Morze Śródziemne.

W rozmowie z Meloni Zełenski przyznał, że operacja nie była wcześniej uzgodniona z europejskimi partnerami. Zadeklarował jednocześnie gotowość Ukrainy do regularnej wymiany informacji z Włochami.