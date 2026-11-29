Zdjęcie satelitarne wykonane i udostępnione przez firmę Vantor przedstawia przewrócony rosyjski statek w porcie w Bengazi po ataku z 22 listopada 2026 r.
Władze wschodniej Libii zapowiedziały, że będą domagać się od Ukrainy odszkodowania za atak dronów na port w Bengazi, do którego doszło 22 listopada. Minister spraw zagranicznych wschodniolibijskiej administracji Abd al-Hadi al-Huwajdż poinformował, że roszczenia obejmą rekompensaty dla rodzin zabitych i rannych, a także odszkodowania za uszkodzenia infrastruktury portowej i straty przedsiębiorstw.
Czytaj więcej
Rosyjski konwój transportujący sprzęt wojskowy do Libii zmienił kurs po zatopieniu korwety Merkury w porcie w Bengazi. Jak donosi Reuters, pojazdy...
– Rząd ma pełne prawo dochodzić odszkodowania i reparacji za te ataki – powiedział al-Huwajdż w rozmowie z agencją RIA Nowosti. Minister poinformował również, że premier Osama Hammad skierował oficjalną skargę do ONZ i Rady Bezpieczeństwa.
Ukraina przyznała się do przeprowadzenia operacji. Prezydent Wołodymyr Zełenski i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowali, że w wyniku ataku dronów morskich zatopiona została rosyjska korweta „Mercury”, a statek transportowy „Angara” został trafiony.
Czytaj więcej
Libijscy politycy grożą Ukrainie po zatopieniu rosyjskiego okrętu wojennego. Włoska prawica się denerwuje, a sami Rosjanie wstrzymali dostawy broni...
W wyniku ukraińskiego ataku zginęło dwóch żołnierzy marynarki wojennej Libijskiej Armii Narodowej. Według agencji Reutera rannych zostało 10 obywateli Rosji i Libii. Libijskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zażądało od Kijowa oficjalnych wyjaśnień.
Al-Huwajdż podkreślił, że libijskie władze uważają, iż mają podstawy do dochodzenia odszkodowania na mocy prawa międzynarodowego.
W piątek premier Włoch Giorgia Meloni przeprowadziła napiętą rozmowę z Wołodymyrem Zełenskim w związku z ukraińską operacją przeciwko rosyjskim jednostkom u wybrzeży Libii, o której Kijów nie uprzedził europejskich partnerów. Zdaniem włoskich władz takie działania zagrażają bezpieczeństwu regionu i grożą rozszerzeniem wojny na Morze Śródziemne.
Czytaj więcej
Włochy nie zostały poinformowane o ukraińskiej operacji wymierzonej w rosyjskie okręty u wybrzeży Libii – oświadczył szef włoskiej dyplomacji Anton...
W rozmowie z Meloni Zełenski przyznał, że operacja nie była wcześniej uzgodniona z europejskimi partnerami. Zadeklarował jednocześnie gotowość Ukrainy do regularnej wymiany informacji z Włochami.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas