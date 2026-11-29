Premier Estonii wezwał Unię Europejską do ograniczenia udziału Rosjan w międzynarodowych zawodach sportowych, które – jego zdaniem – Kreml wykorzystuje do legitymizowania swojej agresji. W rozmowie z dziennikiem „The Guardian” Kristen Michal wyraził nadzieję, że UE zakaże rosyjskim sportowcom startowania pod flagą narodową i z wykorzystaniem symboli państwowych.

Reklama Reklama

UE chce ograniczyć udział Rosjan w zawodach sportowych

Międzynarodowy Komitet Olimpijski zniósł w tym roku zawieszenie Rosji, otwierając rosyjskim drużynom drogę do udziału w igrzyskach olimpijskich w Los Angeles w 2028 r. Niepokój budzą również przyszłoroczne mistrzostwa świata w hokeju na lodzie w Niemczech. Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu orzekł bowiem, że Rosja ma prawo wziąć w nich udział.

Czytaj więcej Dyplomacja Estonia wzywa na dywanik rosyjskiego dyplomatę. W tle próba podpalenia Kierujący rosyjską placówką w Estonii dyplomata w randze chargé d'affaires został wezwany do estońskiego MSZ w związku z próbą podpalenia budynku f...

W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska zaproponowała zakaz startowania rosyjskich i białoruskich sportowców pod flagami narodowymi w zawodach organizowanych na terenie UE. Rosja nie mogłaby również sponsorować europejskich organizacji sportowych i kulturalnych, a rosyjscy działacze zostaliby wykluczeni z europejskich organizacji sportowych – przypomina „The Guardian”.

Propozycja jest częścią przygotowywanego przez UE 22. pakietu sankcji wobec Rosji, który wymaga jednomyślnej zgody wszystkich państw członkowskich.

Premier Estonii: Kreml wykorzystuje sport

Rosja coraz intensywniej zabiega o powrót do międzynarodowego sportu, a organizacje sportowe wydają się coraz mniej skłonne do utrzymywania restrykcji. Przewodniczący Europejskich Komitetów Olimpijskich Spyros Kapralos powiedział niedawno agencji Reutera, że „najważniejsze jest, aby wszyscy sportowcy mogli brać udział w zawodach”.

Premier Estonii odrzucił tę argumentację. – Kreml wykorzystuje sport do legitymizowania swojej agresji – powiedział Michal, zwracając uwagę, że niektórzy rosyjscy sportowcy służą w armii. – Jak można patrzeć na zdjęcia z Ukrainy, na zabite kobiety i dzieci, a następnie uznać, że udział tych ludzi w waszych zawodach sportowych jest czymś dopuszczalnym? – pytał.

Michal wyraził również nadzieję na przyjęcie zakazu wjazdu do UE dla obecnych i byłych uczestników rosyjskich działań zbrojnych. Wcześniej propozycję odłożono ze względu na sprzeciw Francji i Włoch, które co roku wydają Rosjanom dziesiątki tysięcy wiz turystycznych. Komisja Europejska przedstawiła już wytyczne dotyczące wdrożenia zakazu.

Estonia zamyka granicę z Rosją

Zdaniem Michala na reakcję UE wpłynęła seria incydentów przypisywanych Rosji: próba zabójstwa w Danii, udaremniony zamach bombowy w Lipsku, próba podpalenia estońskiej fabryki dronów oraz incydenty z udziałem pocisków i dronów w Polsce.

Premier podkreślił, że europejscy decydenci zaczynają dostrzegać zależność między niepowodzeniami Rosji na froncie a nasilaniem się jej działań hybrydowych.

We wtorek Estonia zamknie wszystkie przejścia graniczne z Rosją. Decyzję podjęto po próbie ataku na fabrykę dronów firmy Threod Systems w pobliżu Tallina. Była to druga przypisywana Rosji próba sabotażu w estońskim zakładzie zbrojeniowym.

Michal ocenił ryzyko konwencjonalnego ataku Rosji na Estonię jako niewielkie ze względu na przewagę militarną państw UE i NATO. Nie wykluczył jednak kolejnych ataków hybrydowych i kampanii dezinformacyjnych.

Estonia deklaruje dalsze wsparcie Ukrainy

W Europie narastają obawy związane z możliwością objęcia władzy we Francji przez Marine Le Pen. Polityczka zapowiedziała wstrzymanie finansowania Ukrainy, co mogłoby utrudnić dalsze wsparcie Kijowa przez UE.

Michal zapewnił jednak, że Unia Europejska nie porzuci Ukrainy, a ewentualne zwycięstwo Le Pen nie zmieni stanowiska pozostałych sojuszników Kijowa. – Nie wycofamy się – powiedział, odnosząc się do państw nordycko-bałtyckiej ósemki (NB8), której obecnie przewodniczy Estonia, a także Wielkiej Brytanii i Kanady.

Estonia przeznacza na obronność i związane z nią przedsięwzięcia blisko 7 proc. PKB rocznie: 5,4 proc. na bezpośrednie wydatki wojskowe i 1,5 proc. m.in. na łączność, transport i bezpieczeństwo energetyczne.