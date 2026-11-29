Przejście graniczne między Rosją a Estonią w Narwie
Premier Estonii wezwał Unię Europejską do ograniczenia udziału Rosjan w międzynarodowych zawodach sportowych, które – jego zdaniem – Kreml wykorzystuje do legitymizowania swojej agresji. W rozmowie z dziennikiem „The Guardian” Kristen Michal wyraził nadzieję, że UE zakaże rosyjskim sportowcom startowania pod flagą narodową i z wykorzystaniem symboli państwowych.
Międzynarodowy Komitet Olimpijski zniósł w tym roku zawieszenie Rosji, otwierając rosyjskim drużynom drogę do udziału w igrzyskach olimpijskich w Los Angeles w 2028 r. Niepokój budzą również przyszłoroczne mistrzostwa świata w hokeju na lodzie w Niemczech. Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu orzekł bowiem, że Rosja ma prawo wziąć w nich udział.
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W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska zaproponowała zakaz startowania rosyjskich i białoruskich sportowców pod flagami narodowymi w zawodach organizowanych na terenie UE. Rosja nie mogłaby również sponsorować europejskich organizacji sportowych i kulturalnych, a rosyjscy działacze zostaliby wykluczeni z europejskich organizacji sportowych – przypomina „The Guardian”.
Propozycja jest częścią przygotowywanego przez UE 22. pakietu sankcji wobec Rosji, który wymaga jednomyślnej zgody wszystkich państw członkowskich.
Rosja coraz intensywniej zabiega o powrót do międzynarodowego sportu, a organizacje sportowe wydają się coraz mniej skłonne do utrzymywania restrykcji. Przewodniczący Europejskich Komitetów Olimpijskich Spyros Kapralos powiedział niedawno agencji Reutera, że „najważniejsze jest, aby wszyscy sportowcy mogli brać udział w zawodach”.
Premier Estonii odrzucił tę argumentację. – Kreml wykorzystuje sport do legitymizowania swojej agresji – powiedział Michal, zwracając uwagę, że niektórzy rosyjscy sportowcy służą w armii. – Jak można patrzeć na zdjęcia z Ukrainy, na zabite kobiety i dzieci, a następnie uznać, że udział tych ludzi w waszych zawodach sportowych jest czymś dopuszczalnym? – pytał.
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Michal wyraził również nadzieję na przyjęcie zakazu wjazdu do UE dla obecnych i byłych uczestników rosyjskich działań zbrojnych. Wcześniej propozycję odłożono ze względu na sprzeciw Francji i Włoch, które co roku wydają Rosjanom dziesiątki tysięcy wiz turystycznych. Komisja Europejska przedstawiła już wytyczne dotyczące wdrożenia zakazu.
Zdaniem Michala na reakcję UE wpłynęła seria incydentów przypisywanych Rosji: próba zabójstwa w Danii, udaremniony zamach bombowy w Lipsku, próba podpalenia estońskiej fabryki dronów oraz incydenty z udziałem pocisków i dronów w Polsce.
Premier podkreślił, że europejscy decydenci zaczynają dostrzegać zależność między niepowodzeniami Rosji na froncie a nasilaniem się jej działań hybrydowych.
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We wtorek Estonia zamknie wszystkie przejścia graniczne z Rosją. Decyzję podjęto po próbie ataku na fabrykę dronów firmy Threod Systems w pobliżu Tallina. Była to druga przypisywana Rosji próba sabotażu w estońskim zakładzie zbrojeniowym.
Michal ocenił ryzyko konwencjonalnego ataku Rosji na Estonię jako niewielkie ze względu na przewagę militarną państw UE i NATO. Nie wykluczył jednak kolejnych ataków hybrydowych i kampanii dezinformacyjnych.
W Europie narastają obawy związane z możliwością objęcia władzy we Francji przez Marine Le Pen. Polityczka zapowiedziała wstrzymanie finansowania Ukrainy, co mogłoby utrudnić dalsze wsparcie Kijowa przez UE.
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Michal zapewnił jednak, że Unia Europejska nie porzuci Ukrainy, a ewentualne zwycięstwo Le Pen nie zmieni stanowiska pozostałych sojuszników Kijowa. – Nie wycofamy się – powiedział, odnosząc się do państw nordycko-bałtyckiej ósemki (NB8), której obecnie przewodniczy Estonia, a także Wielkiej Brytanii i Kanady.
Estonia przeznacza na obronność i związane z nią przedsięwzięcia blisko 7 proc. PKB rocznie: 5,4 proc. na bezpośrednie wydatki wojskowe i 1,5 proc. m.in. na łączność, transport i bezpieczeństwo energetyczne.
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