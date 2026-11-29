Jak ustalił „Financial Times”, powołując się na dobrze poinformowane źródła, wielomiliardowe udziały w Tether – spółce zarządzającej USDT, czyli największą na świecie stabilną kryptowalutą (stablecoinem) – należą do 56-letniego Witalija Bezrodnych. Pochodzący z Nowosybirska biznesmen ma dyplom MBA Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley i jest założycielem funduszu venture capital Fulgur Ventures. To najbardziej tajemniczy bogacz od lat lokujący pieniądze w zagranicznych kryptowalutach; należał też do pierwszych inwestorów, którzy postawili na bitcoina.
Czytaj więcej
Waszyngton chce zakazu używania oprogramowania firmy założonej przez absolwenta szkoły KGB. W Polsce antywirus Kaspersky Lab co prawda zniknął z d...
Wysoki rangą przedstawiciel branży kryptowalut, który spotkał się z Bezrodnychem osobiście, w rozmowie z „Financial Times” nazwał Rosjanina „typowym bitcoinerem – skrytą i inteligentną osobą, która może mieć dużo pieniędzy, ale nigdy nie można być tego pewnym”. Biznesmen bardzo chroni swoją prywatność. Nie udziale się publicznie, nie pozwala fotografować, nie rozmawia z mediami. Nie wiadomo, jak wyglądają jego obecne powiązania z Rosją.
Co wiadomo? Według dwóch źródeł „FT”, Bezrodnych zainwestował około 2017 r. w Tether, firmę zarejestrowaną w Salwadorze. Należąca do Rosjanina firma Fulgur uczestniczyła również w kilku wspólnych rundach inwestycyjnych z Tether, w tym we wspólnych inwestycjach w firmy Utexo i Jan3, twórców infrastruktury Bitcoin. Według anonimowych dyrektorów wyższego szczebla z branży kryptowalut, Tether i Fulgur utrzymują bliskie relacje. Bezrodnych był jednym z pierwszych inwestorów w Bitcoina; obie firmy wspólnie finansują również inicjatywę Bitcoin Plan B z siedzibą w Lugano w Szwajcarii, jak podają źródła.
W ostatnich latach Bezrodnych brał udział w wielu wydarzeniach związanych z kryptowalutami. Na przykład, w 2025 roku został sfotografowany na konferencji branżowej z prezydentem Salwadoru Nayibem Bukele i innymi przedstawicielami branży kryptowalut.
Czytaj więcej
Rząd USA ogłosił, że zakazuje sprzedaży programu antywirusowego firmy Kaspersky w kraju i zwraca się do Amerykanów korzystających z tego oprogramow...
FT zauważa, że biznesmen kierował działem rozwoju biznesu w Kaspersky Lab na początku XXI wieku i nadzorował jego ekspansję międzynarodową. W latach 2007–2010 zasiadał w radzie dyrektorów brytyjskiej spółki-matki, a w 2012 r., po odejściu z firmy, odsprzedał jej swój mniejszościowy pakiet akcji. W 2024 roku Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na firmę Kaspersky, oskarżając ją o działanie „w interesie rosyjskiego rządowego cyberwywiadu”.
Firma Tether jest jedną z najbardziej dochodowych firm kryptowalutowych; emituje Tethera powiązanego z dolarem, który służy jako waluta rezerwowa rynku kryptowalut. Ten stablecoin jest aktywnie wykorzystywany przez objęte sankcjami rosyjskie firmy i grupy przestępcze do obchodzenia ograniczeń bankowych. Tether odnotował 4,5 mld dolarów zysku operacyjnego netto za pierwsze dziewięć miesięcy 2026 roku. Całkowita wartość jego tokenów w obiegu wynosi 174 mld dolarów.
Czytaj więcej
Po 20 latach zarabiania na amerykańskim rynku rosyjski dostawca antywirusowego oprogramowania Kaspersky Lab opuszcza USA. Wymusiły to sankcje Białe...
Pomimo że Tether jest jedną z największych firm kryptograficznych na świecie, od lat spotyka się z kontrolą aktywów zabezpieczających jej token i zmaga się z uzyskaniem głównych usług bankowych. Jego token USDT nie jest regulowany w UE ani w USA – podkreśla FT. Dzieje się tak, bo z usług firmy korzysta wiele podejrzanych podmiotów.
Tether bronił się przed zarzutami, że ułatwia przestępczość, podając jako przykład zamrożenie przez firmę podejrzanych kont i zalety przejrzystości blockchain. Jednak jak ustaliła brytyjska gazeta, USDT był używany przez podmioty, których konta konwencjonalne banki zamrażają, w tym rosyjskie podmioty na listach sankcji i gangi przestępcze.
Czytaj więcej
Kaspersky Lab wprowadza na rosyjski rynek zaporę sieciową nowej generacji, która ma pomóc Kremlowi w walce z hakerami z Ukrainy i Białorusi. Intere...
Według dyrektora generalnego Paolo Ardoino liczba użytkowników Tether przekracza 730 milionów, a co kwartał dodawanych jest około 30 milionów nowych portfeli. Inni znani akcjonariusze Tether to jego prezes, Giancarlo Devasini, były chirurg plastyczny; Paolo Ardoino, dyrektor generalny; i Christopher Harborne, brytyjsko-tajski biznesmen, który jest jednym z największych darczyńców brytyjskiej Partii Reform.
Sam Bezrodnych i żadna ze współpracujących z nim firm nie odpowiedziała na pytania FT. Także amerykański Departament Skarbu zachowuje milczenie.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas