Jak ustalił „Financial Times”, powołując się na dobrze poinformowane źródła, wielomiliardowe udziały w Tether – spółce zarządzającej USDT, czyli największą na świecie stabilną kryptowalutą (stablecoinem) – należą do 56-letniego Witalija Bezrodnych. Pochodzący z Nowosybirska biznesmen ma dyplom MBA Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley i jest założycielem funduszu venture capital Fulgur Ventures. To najbardziej tajemniczy bogacz od lat lokujący pieniądze w zagranicznych kryptowalutach; należał też do pierwszych inwestorów, którzy postawili na bitcoina.

Reklama Reklama

Kim jest Witalij Bezrodnych? Rosjanin wśród udziałowców Tether

Wysoki rangą przedstawiciel branży kryptowalut, który spotkał się z Bezrodnychem osobiście, w rozmowie z „Financial Times” nazwał Rosjanina „typowym bitcoinerem – skrytą i inteligentną osobą, która może mieć dużo pieniędzy, ale nigdy nie można być tego pewnym”. Biznesmen bardzo chroni swoją prywatność. Nie udziale się publicznie, nie pozwala fotografować, nie rozmawia z mediami. Nie wiadomo, jak wyglądają jego obecne powiązania z Rosją.

Co wiadomo? Według dwóch źródeł „FT”, Bezrodnych zainwestował około 2017 r. w Tether, firmę zarejestrowaną w Salwadorze. Należąca do Rosjanina firma Fulgur uczestniczyła również w kilku wspólnych rundach inwestycyjnych z Tether, w tym we wspólnych inwestycjach w firmy Utexo i Jan3, twórców infrastruktury Bitcoin. Według anonimowych dyrektorów wyższego szczebla z branży kryptowalut, Tether i Fulgur utrzymują bliskie relacje. Bezrodnych był jednym z pierwszych inwestorów w Bitcoina; obie firmy wspólnie finansują również inicjatywę Bitcoin Plan B z siedzibą w Lugano w Szwajcarii, jak podają źródła.

W ostatnich latach Bezrodnych brał udział w wielu wydarzeniach związanych z kryptowalutami. Na przykład, w 2025 roku został sfotografowany na konferencji branżowej z prezydentem Salwadoru Nayibem Bukele i innymi przedstawicielami branży kryptowalut.

Czytaj więcej IT Cios Joe Bidena w rosyjską firmę Kaspersky. Jest totalny zakaz Rząd USA ogłosił, że zakazuje sprzedaży programu antywirusowego firmy Kaspersky w kraju i zwraca się do Amerykanów korzystających z tego oprogramow...

Kaspersky Lab i sankcje USA. Tak Rosjanin budował pozycję firmy

FT zauważa, że ​​biznesmen kierował działem rozwoju biznesu w Kaspersky Lab na początku XXI wieku i nadzorował jego ekspansję międzynarodową. W latach 2007–2010 zasiadał w radzie dyrektorów brytyjskiej spółki-matki, a w 2012 r., po odejściu z firmy, odsprzedał jej swój mniejszościowy pakiet akcji. W 2024 roku Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na firmę Kaspersky, oskarżając ją o działanie „w interesie rosyjskiego rządowego cyberwywiadu”.

Firma Tether jest jedną z najbardziej dochodowych firm kryptowalutowych; emituje Tethera powiązanego z dolarem, który służy jako waluta rezerwowa rynku kryptowalut. Ten stablecoin jest aktywnie wykorzystywany przez objęte sankcjami rosyjskie firmy i grupy przestępcze do obchodzenia ograniczeń bankowych. Tether odnotował 4,5 mld dolarów zysku operacyjnego netto za pierwsze dziewięć miesięcy 2026 roku. Całkowita wartość jego tokenów w obiegu wynosi 174 mld dolarów.

Powiązania z rosyjskimi grupami objętymi sankcjami

Pomimo że Tether jest jedną z największych firm kryptograficznych na świecie, od lat spotyka się z kontrolą aktywów zabezpieczających jej token i zmaga się z uzyskaniem głównych usług bankowych. Jego token USDT nie jest regulowany w UE ani w USA – podkreśla FT. Dzieje się tak, bo z usług firmy korzysta wiele podejrzanych podmiotów.

Tether bronił się przed zarzutami, że ułatwia przestępczość, podając jako przykład zamrożenie przez firmę podejrzanych kont i zalety przejrzystości blockchain. Jednak jak ustaliła brytyjska gazeta, USDT był używany przez podmioty, których konta konwencjonalne banki zamrażają, w tym rosyjskie podmioty na listach sankcji i gangi przestępcze.

Według dyrektora generalnego Paolo Ardoino liczba użytkowników Tether przekracza 730 milionów, a co kwartał dodawanych jest około 30 milionów nowych portfeli. Inni znani akcjonariusze Tether to jego prezes, Giancarlo Devasini, były chirurg plastyczny; Paolo Ardoino, dyrektor generalny; i Christopher Harborne, brytyjsko-tajski biznesmen, który jest jednym z największych darczyńców brytyjskiej Partii Reform.

Sam Bezrodnych i żadna ze współpracujących z nim firm nie odpowiedziała na pytania FT. Także amerykański Departament Skarbu zachowuje milczenie.