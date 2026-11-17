O wezwaniu na dywanik rosyjskiego dyplomaty poinformował estoński MSZ.

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Estonia oskarża GRU o próbę podpalenia zakładów produkujących drony

Estońska służba bezpieczeństwa wewnętrznego (KAPO) poinformowała, że za aktem sabotażu, który udaremniono w nocy z 13 na 14 listopada, stoi rosyjski wywiad wojskowy GRU – podaje w komunikacie estońskie MSZ.

Rząd w Tallinie zapowiedział, że w związku z incydentem od grudnia granica z Rosją zostanie zamknięta.

– Stanowczo potępiamy próbę podpalenia budynku firmy z sektora obronnego – oświadczył szef dyplomacji Estonii Margus Tsahkna. Według niego „(Władimirowi) Putinowi nie udało się osiągnąć celów agresywnej wojny przeciwko Ukrainie, dlatego teraz coraz częściej stara się zasiać niepewność wśród sojuszników Kijowa, a poprzez różnego rodzaju akty sabotażu Rosja dąży do wywołania strachu i podzielenia społeczeństw, by zaprzestały wspierania Ukrainy”.

15 listopada w związku z próbą podpalenia siedziby firmy Threod Systems, estońskie władze poinformowały o zatrzymaniu ośmiu obywateli Łotwy. Lokalne media informowały wcześniej, że firma ta dostarczyła siłom ukraińskim kilkaset bezzałogowców.

W wywiadzie dla telewizji ETV szef estońskiego kontrwywiadu Margo Palloson oświadczył, że „Rosja obrała sobie za cel około dziesięciu przedsiębiorstw z estońskiego sektora obronnego”, a informacje o ostatnim ataku służby uzyskały dzięki współpracy międzynarodowej.

Przez przejścia graniczne między Estonią a Rosją przeszło w tym roku 760 tys. osób

Tymczasem fiński nadawca publiczny Yle zwraca uwagę, że po zamknięciu granicy Rosji z Estonią wzrośnie znaczenie trasy do Rosji przez północną Norwegię, w okolicach Kirkenes. Dotychczas to wschodnia granica Estonii była popularną trasą do Rosji od czasu, gdy Finlandia zamknęła jesienią 2023 r. swoją, liczącą ponad 1 350 km granicę ze wschodnim sąsiadem. Helsinki argumentowały wówczas, że powodem tej decyzji było „zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa wynikające ze sterowanej przez rosyjskie służby migracji”.

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Od początku 2026 roku w Estonii odnotowano 760 tys. przekroczeń granicy z Rosją, w poprzednim roku było ich ok. 1,1 mln. Najliczniej przekraczają granicę obywatele Estonii i Rosji, a najpopularniejszym przejściem jest przeprawa dla pieszych przez most graniczny w Narwie, gdzie większość mieszkańców jest rosyjskojęzyczna. Z kolei w regionie Finnmark czynne, choć funkcjonujące z ograniczeniami, jest przejście Storskog-Borisoglebsk (około 15 km od Kirkenes) w kierunku na Murmańsk. Stamtąd możliwy jest transport m.in. do Karelii, Moskwy, czy Petersburga. Od początku 2026 r. przez to najdalej na północ wysunięte przejście graniczne z Rosją w strefie Schengen odnotowano ponad 40 tys. przekroczeń granicy.

Czynne przejścia graniczne z Rosją, choć również funkcjonujące z ograniczeniami, są jeszcze na Łotwie oraz na Litwie.