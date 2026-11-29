Lider izraelskiej partii arabskiej Raam, Mansur Abbas, potwierdził w sobotę, że jego ugrupowanie uznaje Hamas za organizację terrorystyczną. Deklaracja usuwa jedną z głównych przeszkód na drodze do współpracy Raam z blokiem Gadiego Eisenkota, który próbuje sformować nowy rząd.

Reklama Reklama

Tymczasem urzędujący premier spotkał się ze zwycięzcą wyborów na rozmowach dotyczących sformowania rządu jedności narodowej. Spotkanie w siedzibie ministerstwa obrony rozpoczęło się od omówienia sytuacji bezpieczeństwa. Odbywa się ono dzień po nieoczekiwanej propozycji Netanjahu, który oświadczył, że jest gotów pozwolić swojemu rywalowi, by w ten w ramach rotacji jako pierwszy sprawował urząd premiera. Zmiana stanowiska u Netanjahu, który do tej pory zawsze odrzucał taką możliwość, nastąpiła na tydzień przed upływem terminu wyznaczonego Eisenkotowi na utworzenie koalicji rządowej po wyborach parlamentarnych z 27 października, w których żaden z bloków nie uzyskał większości.

Partia arabska w Izraelu: Hamas to organizacja terrorystyczna. Koalicja z Eisenkotem coraz bliżej

Dotychczas lider partii arabskiej potępiał działania Hamasu jako akty terroryzmu, ale unikał jednoznacznego określenia statusu samej organizacji. Tłumaczył, że kwestia ta jest wykorzystywana do celów politycznych, a on sam nie chce, by jego deklaracja posłużyła do usprawiedliwiania izraelskich działań wojennych wymierzonych w palestyńskich cywilów w Strefie Gazy.

Uznanie Hamasu za organizację terrorystyczną i zobowiązanie się do likwidacji jego potencjału militarnego oraz struktur władzy w Strefie Gazy to jeden z czterech warunków, jakie Eisenkot postawił potencjalnym koalicjantom.

Pozostałe dotyczą uznania żydowskiego i demokratycznego charakteru Izraela, poszanowania wartości zawartych w deklaracji niepodległości oraz powszechnego obowiązku służby wojskowej.

Według wcześniejszych doniesień Kanału 12 w przypadku wejścia do koalicji rządowej Raam zobowiązał się również do przestrzegania dyscypliny koalicyjnej, także w kwestiach bezpieczeństwa. W zamian zabiega o stanowiska ministerialne oraz wielomiliardowe inwestycje w miejscowościach arabskich.

Koalicja Eisenkota z partią arabską i Zjednoczonym Judaizmem Tory

W ostatnich dniach Eisenkot poczynił postępy w rozmowach z partią ultraortodoksyjną Zjednoczony Judaizm Tory i partią reprezentującą mniejszość arabską Raam, aby utworzyć rząd bez Netanjahu i jego skrajnie prawicowych sojuszników. Wyraził przekonanie, że wkrótce uda mu się przedstawić skład gabinetu.

Jak zauważa jednak agencja AFP, rozmowy toczą się w atmosferze głębokiej nieufności, a Eisenkot zarzuca swojemu rywalowi, że gra na czas, aby doprowadzić do fiaska negocjacji. Obaj politycy są ponadto podzieleni w kluczowych kwestiach, w tym w sprawie powołania niezależnej komisji śledczej ds. ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 r. oraz losu kluczowej reformy sądownictwa.

Netanjahu proponuje rotacyjny urząd premiera i pierwszeństwo Eisenkota

W sobotę wieczorem, po zakończeniu szabatu, Netanjahu napisał na platformie X, że „chce wykazać się odpowiedzialnością”, „zgadzając się, by Gadi Eisenkot jako pierwszy pełnił funkcję premiera”, po czym on sam objąłby to stanowisko.

Propozycja Netanjahu, której dokładne warunki nie są na razie znane, podzieliła sojuszników Eisenkota. Kilku z nich, takich jak przywódca opozycyjnej partii Demokraci Jair Golan, wezwało Eisenkota do ostrożności, a Netanjahu oskarżyło o stosowanie „sztuczek”.

Netanjahu przedstawia model rządu koalicyjnego z rotacją jako niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa Izraela w obliczu zagrożenia ze strony Iranu. Rząd jedności narodowej pozwoliłby mu również uniknąć utraty władzy i postawienia w stan oskarżenia w toczącym się przeciwko niemu postępowaniu w związku z oskarżeniami o korupcję.

Wybory w Izraelu bez rozstrzygnięcia

Wybory parlamentarne z 27 października nie przyniosły rozstrzygnięcia. Ani blok partii skupionych wokół premiera Beniamina Netanjahu, ani blok partii pod przewodnictwem byłego szefa sztabu armii Gadiego Eisenkota nie uzyskał większości w 120-osobowym Knesecie.

Negocjacje koalicyjne prowadzone przez Eisenkota, któremu prezydent powierzył misję sformowania rządu, nie przyniosły dotąd przełomu. Ewentualne przystąpienie Raam do koalicji nie zapewniłoby jej jeszcze większości parlamentarnej.

Arabowie stanowią ok. 20 proc. ludności Izraela. Choć jako obywatele dysponują takimi samymi prawami jak Żydzi, od lat doświadczają dyskryminacji m.in. w dostępie do zasobów publicznych. Udział partii palestyńskich w rządzie pozostaje w izraelskiej polityce w dużej mierze tabu, m.in. ze względu na głęboką nieufność części żydowskiego społeczeństwa wobec tych ugrupowań.

Przed wyborami większość partii opozycyjnych wykluczała współpracę z ugrupowaniami arabskimi. Netanjahu i jego partia Likud uczynili perspektywę powstania rządu zależnego od ich poparcia jednym z głównych motywów kampanii wyborczej, przedstawiając taki scenariusz jako zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.