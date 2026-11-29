Kolejki przed lokalami wyborczymi ustawiają się od rana w całym kraju. W poprzednich wyborach, w 2023 r., do urn poszło 66,6 proc. uprawnionych. Tym razem wynik może być znacznie wyższy, bo stawka niedzielnego głosowania jest ogromna. Jeśli sprawdzą się sondaże, po ośmiu latach rządów socjalisty Pedra Sáncheza Hiszpanią pokieruje koalicja umiarkowanej, konserwatywnej Partii Ludowej (PP) i skrajnie prawicowego Vox.

Napięcie widać także w Arganzueli, jednym z madryckich okręgów. Pod lokalem wyborczym spotykamy wolontariuszy czterech głównych ugrupowań. Każdy z nich inaczej opisuje to, co dziś rozstrzyga się w Hiszpanii.