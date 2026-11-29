Kierująca Trybunałem Konstytucyjnym Anna Korwin-Piotrowska poinformowała, że sędziowie Trybunału będą podejmować dalsze działania zmierzające do tego, by wszyscy mogli „bezproblemowo” wchodzić do TK.

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– Przede wszystkim chodzi o obywateli, aby mogli złożyć skargi konstytucyjne – dodała.

Trybunał Konstytucyjny. Korwin-Piotrowska poprosiła Trzaskowskiego o umożliwienie ludziom wchodzenia do TK

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego na decyzję sądu okręgowego uchylającą odmowę przedłużenia zgromadzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym - poinformowała w sobotę rzecznik prasowa ds. cywilnych Sądu Apelacyjnego w Warszawie sędzia Alicja Fronczyk. „Kto szanuje sądy tylko wtedy, gdy wyrok jest po jego myśli, ten ich nie szanuje. Ja szanuję” – napisał prezydent Warszawy na portalu X po ogłoszeniu decyzji SA.

- Oczywiście będziemy dalej podejmować działania zmierzające do tego, żeby wszyscy mogli bezproblemowo wchodzić do Trybunału – poinformowała w rozmowie z portalem „Fakt” Anna Korwin-Piotrowska. Dodała, że „przede wszystkim chodzi o obywateli, którzy będą chcieli wejść do biura podawczego i złożyć skargi konstytucyjne”.

Jak czytamy na portalu, Korwin-Piotrowska sama nie wnosiła o zlikwidowanie miasteczka.

– Poprosiłam pana prezydenta (Rafała Trzaskowskiego) o podjęcie działań, które umożliwiłyby bezkolizyjne wejście do Trybunału – powiedziała Korwin-Piotrowska, cytowana przez „Fakt”. Dodała, że do tej pory nie spotkała się z Rafałem Trzaskowskim.

– To, że zgromadzenie jest i może być, to jest jedna kwestia. Natomiast uważam, że zakres zajęcia wejścia do Trybunału to kwestia niezależna od zezwolenia na dalsze zgromadzenie – oceniła.

Warszawa nie przedłużyła zgody na miasteczko przed Trybunałem Konstytucyjnym

W środę stołeczny ratusz nie przedłużył zgody na zgromadzenie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Oznaczałoby to, że może ono trwać tylko do 30 listopada. W odmowie ratusz zaznaczył m.in., że wolność organizowania pokojowych zgromadzeń, a także możliwość uczestnictwa w nich, chociaż stanowi jeden z podstawowych elementów wolności konstytucyjnych określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, nie ma charakteru bezwarunkowego.

Zauważył, że w pierwszej kolejności organizator zgromadzenia, składając zawiadomienie, przekroczył 30-dniowy termin wskazany w ustawie. Kolejną przesłanką odmowną jest przewidywany czas zgromadzenia, tj. nieprzerwanie przez 36 dni, co – według ratusza – spowoduje bez wątpienia dalsze istotne utrudnienia dla mieszkańców i innych osób przebywających w tym czasie w tej okolicy.

W zgłoszeniu organizator zapewnił, że nie będzie zajmował jezdni, tylko chodnik i ścieżkę rowerową. Tymczasem stoją tam m.in. namioty i scena. Policja, by zapewnić bezpieczeństwo, musiała w praktyce zablokować wjazd w Aleję Szucha, która jest ważnym ciągiem komunikacyjnym łączącym Śródmieście z Mokotowem, jak również dojazdem do Trasy Łazienkowskiej.

Zablokowanie ulicy utrudnia też, zdaniem ratusza, przemieszczanie się służb ratunkowych w tej okolicy. Ponadto, miejsce zgromadzenia znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie „obiektów podlegających szczególnej ochronie”.

Sąd uchylił decyzję Trzaskowskiego ws. miasteczka protestujących przed TK

W czwartek Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił uwzględnić odwołanie organizatora i uchylić decyzję prezydenta Warszawy w sprawie odmowy przedłużenia zgromadzenia pod Trybunałem Konstytucyjnym.

Zażalenie stołecznego ratusza na decyzję sądu okręgowego wpłynęło do Sądu Apelacyjnego w Warszawie w piątek wieczorem.

Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego ma charakter inicjatywy wspieranej przez środowiska związane z prawicowymi mediami i Klubami „Gazety Polskiej”. Na miejscu ustawiono scenę wykorzystywaną przez Telewizję Republika, która relacjonuje wydarzenia i zapewnia protestującym przestrzeń do publicznych wystąpień. W organizację protestu zaangażowane są Kluby „Gazety Polskiej”. Jedną z głównych postaci tego wydarzenia jest Adam Borowski, przewodniczący warszawskiego Klubu „GP”, wskazywany również jako organizator zgromadzenia. W protesty zaangażowali się głównie politycy związani z PiS, a na manifestacjach obecni byli także zwolennicy Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej.

Genezą protestu było powstanie we wrześniu 2026 r. miasteczka namiotowego przed siedzibą TK, którego uczestnicy deklarowali sprzeciw wobec – ich zdaniem – próby siłowego przejęcia Trybunału przez rząd.