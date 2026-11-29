Koty i Japonia to dwa motywy, po które twórcy gier planszowych sięgają wyjątkowo chętnie. Te pierwsze doczekały się już niezliczonych produkcji, w których urządzamy im przestrzeń do zabawy czy staramy się sprostać ich kaprysom albo w których po prostu stanowią przyjemny dla oka dodatkowy element. Z kolei Kraj Kwitnącej Wiśni fascynuje projektantów gier zarówno swoją historią i bogactwem kulturowym, jak i charakterystyczną estetyką. W planszówkach przemierzamy więc japońskie wyspy, zakładamy ogrody, budujemy świątynie czy podziwiamy kwitnące wiśnie. Oba te motywy mają swoich wiernych miłośników, nic więc dziwnego, że ktoś postanowił w końcu je ze sobą połączyć. Przykładem takiego udanego zestawienia są „Koty z Kioto”, dzięki którym dowiadujemy się też, że urocza oprawa graficzna wcale nie musi oznaczać rozgrywki pozbawionej strategicznych wyzwań. Ale wszystko po kolei, najpierw zanurzmy się w zasadach.