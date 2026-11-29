To truizm, że polityczne podziały, które wykształciły się jeszcze podczas rewolucji francuskiej i kształtowały w XIX w., coraz trudniej przystają do współczesnej rzeczywistości. Michał Płociński zwraca jednak uwagę, że PiS skutecznie przejęło i na nowo zdefiniowało pojęcie prawicy, dostosowując je do oczekiwań społecznych. Estera Flieger za to wskazuje, że jednym z najważniejszych źródeł obecnych problemów PiS jest błędne założenie, że partia może po prostu skopiować sukces Donalda Trumpa.