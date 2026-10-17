W rozmowie przeprowadzonej w drodze powrotnej ze szczytu UE w Brukseli Magyar przyznał, że istnieje już sprawdzona procedura dotycząca tranzytu zboża, stosowana jeszcze 3-4 lata temu.

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Oświadczył, że Zełenski podczas ich piątkowego spotkania wspomniał też, że ogromnym wsparciem dla Ukrainy byłaby możliwość transportu kukurydzy do Europy Zachodniej koleją, w zaplombowanych wagonach.

– Odpowiedziałem, że jeśli transport ma jedynie przebiegać przez terytorium Węgier, to oczywiście nie ma ku temu żadnych przeszkód – powiedział Magyar.

Zełenski rozmawiał z Magyarem o tranzycie ukraińskiego zboża przez Węgry

Szef węgierskiego rządu spotkał się w piątek w Brukseli z prezydentem Ukrainy. Magyar przekazał po spotkaniu, że „zapewnił prezydenta Ukrainy o swojej pełnej solidarności w obliczu nieludzkiej rosyjskiej agresji na jego kraj”.

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Dodał, że uzgodnił z Zełenskim kontynuację działań na szczeblu ministerialnym „ze szczególnym uwzględnieniem dalszej poprawy sytuacji mniejszości w naszych państwach”.

Ukraina eksportuje miliony ton zboża na rynki światowe i sprzedaje je do UE w ramach rygorystycznego systemu kontyngentowego. Niektóre kraje, takie jak Polska i Węgry, zablokowały import zboża z Ukrainy, aby chronić własne sektory rolnicze. Tranzyt przez te kraje jest możliwy na określonych warunkach.