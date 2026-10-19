Prezydent Karol Nawrocki
Prezydent Karol Nawrocki ponownie wystąpił o kontrasygnatę postanowień dotyczących powołania czterech członków zarządu Narodowego Banku Polskiego. Poinformował o tym w poniedziałek szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
„Zgodnie z tym, co przekazałem podczas piątkowej konferencji prasowej, Prezydent RP Karol Nawrocki ponownie skierował do kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów postanowienie o powołaniu czterech członków Zarządu Narodowego Banku Polskiego” – napisał Szefernaker na platformie X.
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Szef gabinetu prezydenta podkreślił, że stabilność polskiej gospodarki wymaga decyzji, która nie będzie wynikała z politycznego sporu. Zaznaczył, że teraz wszystko pozostaje w rękach premiera.
Chodzi o Martę Kightley, Przemysława Litwiniuka, Ludwika Koteckiego i Marcina Zarzeckiego. Ich nazwiska Szefernaker przedstawił podczas piątkowej konferencji prasowej.
W maju Narodowy Bank Polski poinformował, że premier Donald Tusk zwrócił bez kontrasygnaty dokumenty dotyczące powołania czterech wskazanych osób. Bez podpisu szefa rządu nominacje nie mogą wejść w życie.
Marta Kightley była członkinią zarządu NBP od 2020 r. i pełniła funkcję wiceprezesa banku centralnego. Jej kadencja zakończyła się w marcu 2026 r. Prezes NBP Adam Glapiński wystąpił o ponowne powołanie jej na to stanowisko. Według doniesień medialnych odpowiedni wniosek trafił do Kancelarii Premiera już w lutym.
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Ludwik Kotecki i Przemysław Litwiniuk od 2022 r. zasiadają w Radzie Polityki Pieniężnej. Obaj zostali powołani przez Senat i dotychczas nie pełnili funkcji w zarządzie banku centralnego.
Marcin Zarzecki również jest członkiem RPP. Na stanowisko powołał go w grudniu 2025 r. prezydent.
Zgodnie z ustawą o NBP członków zarządu banku centralnego powołuje i odwołuje prezydent na wniosek prezesa NBP. Konstytucja wymaga jednak, aby takie postanowienia zostały podpisane również przez premiera. Inaczej jest w przypadku powoływania członków Rady Polityki Pieniężnej oraz kierowania do Sejmu wniosku o powołanie prezesa NBP.
Spór o nominacje może mieć znaczenie dla funkcjonowania banku centralnego. Zgodnie z ustawą zarząd NBP składa się z prezesa oraz od sześciu do ośmiu członków, w tym dwóch wiceprezesów. Kadencja członka zarządu trwa sześć lat, a jedna osoba może pełnić tę funkcję przez maksymalnie dwie kolejne kadencje.
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