Jak informuje BBC, w badaniu klinicznym uczestniczyło 1137 dorosłych pacjentów, którym wcześniej chirurgicznie usunięto czerniaka. W ramach immunoterapii wszyscy otrzymywali lek o nazwie Keytruda, który pomaga układowi odpornościowemu rozpoznawać i zwalczać komórki nowotworowe. Około dwóch trzecich uczestników otrzymało dodatkowo eksperymentalną szczepionkę, a pozostali placebo.

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Jak działa nowa szczepionka przeciwnowotworowa?

Po dwóch latach od rozpoczęcia leczenia okazało się, że u pacjentów, którzy stosowali terapię łączoną, znacznie rzadziej występowały nawrót nowotworu i jego rozprzestrzenienie się w organizmie. Ryzyko wznowy, a także zgonu zmniejszyło się o 42 proc., natomiast ryzyko przerzutów – o 38 proc. Po tym czasie 82,2 proc. pacjentów otrzymujących szczepionkę i immunoterapię pozostawało przy życiu bez nawrotu czerniaka, z kolei w grupie leczonej wyłącznie immunoterapią odsetek ten wyniósł 70 proc.

Jak informuje BBC, szczepionka Intismeran została opracowana przez firmy Moderna i MSD i wykorzystuje technologię mRNA znaną m.in. z preparatów przeciwko COVID-19. Jest ona spersonalizowana, co oznacza, że powstaje indywidualnie dla każdego pacjenta na podstawie analizy genetycznej jego guza. Dzięki temu układ odpornościowy uczy się rozpoznawać komórki nowotworowe i zwalczać je w przypadku nawrotu choroby.

„Przez dziesięciolecia leczenie nowotworów było w dużej mierze uzależnione od tego, w jakiej części organizmu rozwijał się guz. Wyniki badania INTerpath-001 przemawiają za zupełnie nowym, zindywidualizowanym podejściem do leczenia uzupełniającego po chirurgicznym usunięciu czerniaka. Polega ono na dostosowaniu terapii do unikalnego profilu mutacji występujących w guzie danego pacjenta, aby wzmocnić odpowiedź immunologiczną skierowaną przeciwko nowotworowi” – powiedziała prof. Georgina Long, główna badaczka projektu.

Szczepionka może pomóc również pacjentom z innymi nowotworami

Podobne rozwiązania są już testowane w leczeniu innych nowotworów: m.in. raka nerki, pęcherza moczowego i płuc. Producenci prowadzą również rozmowy z organami regulacyjnymi dotyczące ewentualnego dopuszczenia terapii do stosowania.

Naukowcy podkreślają jednak, że konieczne są dalsze badania, które potwierdzą długoterminową skuteczność nowej metody. Nie wiadomo bowiem, czy szczepionka rzeczywiście wydłuża życie pacjentów i czy nowotwór może powrócić z upływem czasu.