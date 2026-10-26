Oskarżony przykrył martwego kozła całunem, a następnie wykorzystał narzędzia sztucznej inteligencji, by umieścić własną twarz w obrazie przedstawiającym płonący stos pogrzebowy.

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Sztuczna inteligencja pomogła upozorować pogrzeb

Mężczyzna miał w ten sposób przekonać otoczenie, że nie żyje. Jak podała stacja NDTV, mistyfikacja posunęła się tak daleko, że udało mu się nawet uzyskać akt zgonu.

Policja zatrzymała mężczyznę w niedzielę. Wówczas okazało się, że wcześniej złożył w sądzie dokumenty mające potwierdzać jego śmierć. Wśród materiałów znalazły się również zdjęcia konduktu pogrzebowego.

Według doniesień celem oszustwa było doprowadzenie do umorzenia postępowania w sprawie morderstwa, które toczy się przeciwko niemu od 2016 r.

Oskarżony chciał uniknąć także wierzycieli

Upozorowanie własnej śmierci miało służyć mężczyźnie nie tylko do uniknięcia odpowiedzialności karnej. Chciał w ten sposób również uciec przed wierzycielami.

Po ujawnieniu mistyfikacji przeciwko mężczyźnie wszczęto również postępowanie dotyczące fałszerstwa oraz wznowiono proces w sprawie morderstwa.