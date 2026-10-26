Prezydent Wołodymyr Zełenski skierował 26 października do Rady Najwyższej Ukrainy projekty ustaw dotyczące przedłużenia stanu wojennego oraz powszechnej mobilizacji. Deputowani mogą rozpatrzyć je jeszcze w tym tygodniu, ponieważ w parlamencie zaplanowano posiedzenia plenarne.

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Poprzednio Rada Najwyższa Ukrainy przedłużyła stan wojenny i powszechną mobilizację 14 lipca. Obecny okres ich obowiązywania upływa 31 października – przypomina ukraiński portal 24tv.

Po przyjęciu nowych przepisów stan wojenny i powszechna mobilizacja zostaną przedłużone o kolejne 90 dni, czyli do 29 stycznia 2027 r. Będzie to już 21. przedłużenie tych nadzwyczajnych środków od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Nowe zasady mobilizacji do wojska

Ukraiński rząd pracuje też nad nowymi zasadami zwalniania pracowników z mobilizacji – informuje portal 24tv. Premier Serhij Korecki wyjaśnił, że liczba pracowników objętych zwolnieniem z mobilizacji rośnie każdego miesiąca o dziesiątki tysięcy osób. Utrudnia to rotację żołnierzy na froncie. Dlatego rząd zamierza zmienić kryteria, na podstawie których przedsiębiorstwa uzyskują status podmiotów o znaczeniu krytycznym.

Status ten będzie przyznawany przede wszystkim firmom mającym kluczowe znaczenie dla obronności i podstawowego funkcjonowania państwa, w szczególności przedsiębiorstwom z sektora zbrojeniowego, energetycznego, telekomunikacyjnego, logistycznego oraz gospodarki mieszkaniowej i komunalnej.

Ukraiński rząd planuje również znieść możliwość automatycznego zwalniania z mobilizacji 100 proc. pracowników, która obecnie przysługuje przedsiębiorstwom z określonych branż. Jak podkreślił Korecki, niektóre firmy były zakładane wyłącznie po to, by zarabiać na sprzedaży możliwości uzyskania odroczenia powołania do wojska.

– Jednocześnie nie zamierzamy osłabiać działalności przedsiębiorstw produkujących uzbrojenie ani tych, które odpowiadają za funkcjonowanie infrastruktury krytycznej. Jeśli zapewnienie ciągłości pracy wymaga zwolnienia z mobilizacji większej liczby pracowników, przedsiębiorstwo będzie mogło złożyć odpowiednio uzasadniony wniosek do Centrum Koordynacyjnego – wyjaśnił premier.

Przedsiębiorstwa produkujące uzbrojenie lub odpowiadające za utrzymanie infrastruktury krytycznej będą więc mogły ubiegać się o zwolnienie z mobilizacji większej liczby zatrudnionych, jeśli wykażą, że jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości ich działalności.

Ukraina zmienia zasady zwolnień z mobilizacji

Rząd opracowuje także mechanizm, który umożliwi przedsiębiorstwom uzyskanie zwolnienia z mobilizacji dla wszystkich zatrudnionych, pod warunkiem że będą one dobrowolnie kierować część swoich pracowników do służby wojskowej.

Celem rządu jest zatwierdzenie przejrzystego i skutecznego mechanizmu do 1 grudnia.

Portal 24tv przypomina, że już w 2027 roku przedsiębiorcy mogą ponosić wyższe koszty związane z uzyskiwaniem zwolnień pracowników z mobilizacji. W projekcie budżetu państwa na przyszły rok rząd zaproponował bowiem podniesienie płacy minimalnej do 9546 hrywien. Jej wysokość może wpłynąć na ostateczne koszty związane z uzyskiwaniem przez przedsiębiorstwa odroczeń powołania pracowników do wojska.