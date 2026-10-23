Pacjenci korzystający z podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) mogą rejestrować się na wizyty od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 18, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zapisów można dokonać osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem innej osoby, a także przez internet, jeśli dana placówka oferuje taką możliwość.

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Zasady rejestracji wynikają z przepisów dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz świadczeń gwarantowanych w ramach POZ. Swoje wyjaśnienia w tej sprawie opublikował Rzecznik Praw Pacjenta (RPP).

Zgodnie ze stanowiskiem rzecznika pacjent ma prawo zapisać się na wizytę w wybranej przez siebie placówce w dowolnym dniu i w godzinach pracy rejestracji. Ważne jest jednak rozróżnienie między samym umówieniem wizyty a prawem do uzyskania pomocy lekarskiej jeszcze w dniu zgłoszenia.

Nie każdy pacjent musi zostać przyjęty natychmiast. Termin konsultacji zależy przede wszystkim od stanu zdrowia i tego, czy istnieją medyczne wskazania do udzielenia świadczenia tego samego dnia.

Kto decyduje o pilnej wizycie? Nie pracownik rejestracji

Jak podkreśla Rzecznik Praw Pacjenta, o tym, czy pacjent powinien zostać zbadany w dniu zgłoszenia, rozstrzygają względy medyczne. Ocenę tę przeprowadza osoba wykonująca zawód medyczny, a nie pracownik rejestracji. Ten ostatni zajmuje się organizacją pracy placówki i umawianiem wizyt, nie ma jednak uprawnień do samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

W praktyce oznacza to, że argument o braku wolnych terminów nie powinien zastępować oceny, czy dana osoba potrzebuje pilnej pomocy. Jeśli stan zdrowia uzasadnia wizytę w dniu zgłoszenia, przychodnia powinna umożliwić pacjentowi uzyskanie świadczenia.

Co zrobić, gdy rejestracja odmawia zapisania na wizytę? RPP zaleca, aby w pierwszej kolejności zwrócić się do kierownika placówki z prośbą o wyjaśnienie sytuacji. Najlepiej zrobić to na piśmie — wówczas odpowiedź również powinna zostać udzielona w tej formie. Kopię pisma można przesłać do Rzecznika Praw Pacjenta.

Jeżeli wyjaśnienia przychodni nie są wystarczające, pacjent może skierować sprawę do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia lub bezpośrednio skontaktować się z Rzecznikiem Praw Pacjenta.