Opiekun medyczny to samodzielny zawód, którego wykonywanie wymaga ukończenia szkoły policealnej lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego z uzyskaniem dyplomu oraz wpisu do specjalnego rejestru. Opiekunowie medyczni zajmują się profesjonalną pielęgnacją oraz wsparciem osób chorych, starszych i niesamodzielnych. Chodzi m.in. o zadania higieniczne i pielęgnacyjne takie jak mycie, pomoc w czynnościach fizjologicznych, pomoc w ubieraniu, karmienie, profilaktyka przeciwodleżynowa, kontrola podstawowych parametrów zdrowotnych, pobranie krwi i pomoc w podawaniu leków pod nadzorem personelu medycznego, zmiana wyrobów takich jak pieluchomajtki, zakładanie worka na mocz czy worka stomijnego, dbanie o czystość i porządek w otoczeniu chorego, wsparcie psychiczne.

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Informacje o redukcji zatrudnienia opiekunów medycznych napływają już nie tylko ze szpitali w Warszawie, ale też z innych regionów kraju. „Rynek Zdrowia" podkreśla, że gdy system zdrowia szuka oszczędności w kosztach osobowych, ta grupa zawodowa jest bardziej narażona na zwolnienia niż lekarze czy pielęgniarki, gdyż Narodowy Fundusz Zdrowia nie wymaga od szpitali zatrudniania opiekunów medycznych.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Szpitale zwalniają opiekunów medycznych. Pielęgniarki protestują Pielęgniarki protestują przeciwko zwalnianiu opiekunów medycznych przez szpitale. Ostrzegają, że obowiązki zwalnianych opiekunów spadną na pozostał...

Przeciwko zwolnieniom związek zawodowy opiekunów medycznych protestował 6 października przed Biurem Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy. Podobna pikieta jest zaplanowana na 15 października przed Pałacem Kultury i Nauki, gdzie odbywać się będzie posiedzenie Rady Miasta. Opiekunowie medyczni przedstawią swoje postulaty radnym.

Rzecznik Praw Pacjenta: rodzina pacjenta nie zastąpi obowiązków placówki medycznej

„Rynek Zdrowia" poprosił o ocenę sytuacji Rzecznika Praw Pacjenta. Bartłomiej Chmielowiec odpowiedział, że odpowiedni poziom zatrudnienia personelu medycznego i pomocniczego ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów oraz jakości udzielanej opieki.

- Opiekun medyczny jest osobą wykonującą zawód medyczny. Realizuje czynności w zakresie medyczno-pielęgnacyjnym i opiekuńczym. Stanowi zatem istotny element opieki nad pacjentem. Ograniczenie zatrudnienia tych osób może mieć wpływ na jakość i bezpieczeństwo opieki nad pacjentami niesamodzielnymi – wskazał RPP. Przypomniał, że zgodnie z art. 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta chorzy mają prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością.

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Zgodnie z obowiązującym prawem medycznym, to podmiot leczniczy odpowiada za właściwą organizację opieki oraz bezpieczeństwo wykonywanych czynności. - Na szpitalu spoczywa obowiązek zapewnienia niesamodzielnemu pacjentowi podstawowych czynności pielęgnacyjnych i opiekuńczych. Brak zatrudnienia opiekunów medycznych nie może usprawiedliwiać szpitala w niedopełnieniu tych obowiązków – podkreśla RPP.

Rzecznik zaznacza, że bliscy pacjenta mogą uczestniczyć w pielęgnacji chorego, ale wyłącznie w ramach dodatkowej opieki, która nie zastępuje obowiązków placówki medycznej, do której zobowiązany jest szpital czy inny podmiot leczniczy. - Personel medyczny nie może być zwolniony z obowiązku troski o prawidłową pielęgnację pacjenta – podkreśla Rzecznik. Jak dodaje, pomoc rodziny może obejmować m.in. czynności higieniczne, przemieszczanie pacjenta na wózku inwalidzkim, a także karmienie i pojenie.

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